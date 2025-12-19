Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь

19 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
19 декабря 2025
Последние два года Дарья Мороз не снималась в кино, зато примерила на себя роль режиссёра и продюсера. Эти профессии тоже предполагают публичность, а она даётся актрисе непросто. В беседе с ведущими проекта Dreamcast Львом Зулькарнаевым и Трифоном Бебутовым Дарья рассказала, что ей помогает прийти в себя после сложных съёмочных дней: «Я не очень социализированный перец. Я в коробочке сижу, пишу, монтирую. Общаюсь с очень маленьким количеством людей и каким-то количеством деревьев. Это меня немножко восстанавливает, потому что у тебя каждый день калейдоскоп артистов, событий, локаций, людей. Моя практика восстановления — это побыть дома хотя бы недельку».

«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь
фото: Дарья Мороз

К светским раутам актриса относится как к неизбежности: «Я приспособленец в этом смысле. Я к этому отношусь как к сложной необходимости. Потому что для меня присутствие большого количества лишних шумов, людей, энергии и всего прочего — крайне сложная вещь. Я себя в этом чувствую очень неуютно, максимально дискомфортно». Дарья понимает, что посещение фестивалей и разных приёмов — это часть её работы как режиссёра и актрисы, поэтому к делу подходит рационально: «Если мне дискомфортно, но надо, я должна выбрать те мероприятия, которые соответствую моему пониманию культурного мероприятия, например. Или нужного с точки зрения карьеры: пообщаться с какими-то людьми, с которыми мне нужно, допустим, переговорить».

«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь
фото: Дарья Мороз

Дарья не осуждает коллег, которым нравится вести светскую жизнь: «Для кого-то это путь к успеху. Бывают артисты, которые на фотосессиях сделали себе карьеру и начали после этого сниматься в кино». Но и перебирать не стоит — можно примелькаться, считает актриса.

«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь
фото: Дарья Мороз

Если Дарья выбирается на светские вечера, то старается извлечь из таких выходов максимум пользы: «Это не получение удовольствия, это работа. Это новое знакомство, общение, какие-то деловые переговоры. Это послушать, что там люди говорят. Узнать какие-то новости, которые тебе могут быть полезны для карьеры. Я не могу сказать, что я такая акула в этом. Но уже 5 лет работая в смежных профессиях, я вижу пользу от этого. Это абсолютно нормальная рабочая история».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
мнениеоткровение
персоны
Трифон БебутовЛев ЗулькарнаевДарья Мороз

фотографии >>
«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь фотографии
«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь фотографии
«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь фотографии
«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.
Олег Симонянц
15 декабря ушёл из жизни актёр Олег Симонянц.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Виктория Кобленко
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Джейк Джилленхол
Альфредо Кастро
Скотт Коэн
Алисса Милано
Марла Соколофф
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram