«Это не удовольствие, это работа»: Дарья Мороз о необходимости вести светскую жизнь

Последние два года Дарья Мороз не снималась в кино, зато примерила на себя роль режиссёра и продюсера. Эти профессии тоже предполагают публичность, а она даётся актрисе непросто. В беседе с ведущими проекта DreamcastЛьвом Зулькарнаевым и Трифоном Бебутовым Дарья рассказала, что ей помогает прийти в себя после сложных съёмочных дней: «Я не очень социализированный перец. Я в коробочке сижу, пишу, монтирую. Общаюсь с очень маленьким количеством людей и каким-то количеством деревьев. Это меня немножко восстанавливает, потому что у тебя каждый день калейдоскоп артистов, событий, локаций, людей. Моя практика восстановления — это побыть дома хотя бы недельку».
фото: Дарья Мороз
К светским раутам актриса относится как к неизбежности: «Я приспособленец в этом смысле. Я к этому отношусь как к сложной необходимости. Потому что для меня присутствие большого количества лишних шумов, людей, энергии и всего прочего — крайне сложная вещь. Я себя в этом чувствую очень неуютно, максимально дискомфортно». Дарья понимает, что посещение фестивалей и разных приёмов — это часть её работы как режиссёра и актрисы, поэтому к делу подходит рационально: «Если мне дискомфортно, но надо, я должна выбрать те мероприятия, которые соответствую моему пониманию культурного мероприятия, например. Или нужного с точки зрения карьеры: пообщаться с какими-то людьми, с которыми мне нужно, допустим, переговорить».
фото: Дарья Мороз
Дарья не осуждает коллег, которым нравится вести светскую жизнь: «Для кого-то это путь к успеху. Бывают артисты, которые на фотосессиях сделали себе карьеру и начали после этого сниматься в кино». Но и перебирать не стоит — можно примелькаться, считает актриса.
фото: Дарья Мороз
Если Дарья выбирается на светские вечера, то старается извлечь из таких выходов максимум пользы: «Это не получение удовольствия, это работа. Это новое знакомство, общение, какие-то деловые переговоры. Это послушать, что там люди говорят. Узнать какие-то новости, которые тебе могут быть полезны для карьеры. Я не могу сказать, что я такая акула в этом. Но уже 5 лет работая в смежных профессиях, я вижу пользу от этого. Это абсолютно нормальная рабочая история».
