Деконструкция «Последний ужин»
«Секс вне отношений — не про меня»: Дарья Мороз о важности разговора на табуированную тему

19 декабря
2025 год

19 декабря 2025
Два года назад Дарья Мороз дебютировала как режиссёр, сняв сериал «Секс. До и после». На днях в гостях у ведущих проекта Dreamcast Льва Зулькарнаева и Трифона Бебутова актриса поделилась мнением о том, почему тема секса в российском обществе остаётся табуированной: «Мне кажется, это исторически так сложилось. В СССР, как известно, секса не было. Потом с ним было легче вроде, но на самом деле ничего же не изменилось. Мы исторически закрытые очень. У нас природа очень закрытая. Мы не можем достаточно откровенно даже в семьях об этом говорить».

После выхода сериала «Содержанки», где Дарья сыграла главную роль, актриса давала много интервью по поводу острых тем, которые многих задели за живое: «Я каждый раз говорила только одно: «Ребят, вообще классно научиться разговаривать на тему секса, на тему отношений». Хотя это для меня тоже неловко подчас, потому что у меня этого тоже в природе нет, какой-то супер откровенности».

Дарья считает, что тему секса можно и нужно преподносить с иронией, тогда и говорить об этом будет проще: «Мне кажется, что через юмор, через лёгкость, через улыбку проговаривания каких-то вещей достаточно откровенных это делать легче. И это делать необходимо, потому что если бы мы больше разговаривали, в том числе и на эти темы, и смеялись бы над самими собой в каких-то дискомфортных историях, наверное, и браков было бы большее количество спасено, и просто отношений». Актриса пошутила, что поднимает демографию, как может: её дерзкий альманах о том, что происходит до и после секса, влюблённые могут смотреть вдвоём.

Свой принцип в личных отношениях Дарья обозначила так: «Я всё-таки девушка уже не юная, я архаик. Секс вне отношений — не про меня история. Я должна быть подключена к человеку душой, сердцем, тактильно, умом, чтобы между нами могло что-то произойти. Это моя личная позиция. У всех она очень разная. У кого-то наоборот происходит. Нет совершенно никаких правил».
№ 1
Лидия Мартин   19.12.2025 - 15:06
"В СССР секса не было" - ахахах, классика жанра! Дарья классно подметила: внешне вроде стало свободнее, а по сути - та же закрытость. Мне кажется, тут дело не только в истории, но и в воспитании....
