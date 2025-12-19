«Со мной как с бабой общаться сложно»: Дарья Мороз о мизогинии в режиссёрской профессии

Актриса Дарья Мороз несколько лет пробует себя как режиссёр и шоураннер. В разговоре с Трифоном Бебутовым и Львом Зулькарнаевым Дарья призналась в том, что удивлена отношением к ней коллег-мужчин: «Когда ты вдруг оказываешься в мужской профессии, в общем, с небольшим бэкграундом профессиональным, режиссёрским, это вызывает много вопросов».
фото: Дарья Мороз
У Дарьи непростой характер, она строга, если дело касается работы: «Я стараюсь не жестить. Не всегда получается. Я к себе очень требовательна и к окружающему миру тоже. Не ради того, что мне просто очень хочется пожестить. Я очень всегда собрана, очень дисциплинирована и мне нужно, чтобы рабочий процесс был такой же. Иначе я в этих скоростях не могу добиться результата».
фото: Дарья Мороз
Из-за такого серьёзного отношения к профессии в общении с мужчинами-режиссёрами актриса часто наталкивается на непонимание: «Я не девочка-девочка, у меня такой склад характера. Со мной как с бабой общаться непросто, потому что я немножко с других позиций сразу выступаю. И мужчинам с этим сложно. «Ты что? Ты же женщина! Почему ты пытаешься общаться наравне?» Есть такой момент». Такая реакция задевает Дарью: «Я очень чувствительный человек, я всё это считываю иногда достаточно жёстко. И это для меня так странно».
фото: Дарья Мороз
Сама актриса не подвержена гендерным стереотипам: «Я предельно честно отношусь к профессии, и я как на амбразуру кидаюсь на какой-нибудь проект. И мне не важно, кто у меня продюсер: мужчина, женщина. Это профессионал или это не профессионал? Вот и всё различие. Какого он пола — для меня это не столь принципиально. Мне важны другие, профессиональные вещи».
обсуждение >>