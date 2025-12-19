Кино-Театр.Ру
Клуб любителей книг: Максим Матвеев, Елена Летучая и Мария Миногарова

19 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
19 декабря 2025
На днях в московском Особняке на Волхонке прошёл ежегодный рождественский ужин сервиса "Яндекс Книги". На котором побывали Максим Матвеев, Мария Миногарова и Александр Горчилин, Елена Летучая и другие.

фото: Елена Летучая

фото: Сати Спивакова

фото: Максим Матвеев

фото: Мария Миногарова

фото: Рената Пиотровски
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   19.12.2025 - 11:05
Ну хоть Рената Пиотровски в красном... Все остальные как обычно в этом году - в чернотееее. читать далее>>
Всего сообщений: 1
