«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов

Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым, Владимиром Вдовиченковым, Никитой Панфиловым, Романом Маякиным и Дмитрием Паламарчуком

«Айда!», «Законник» и восьмой сезон «Невского»: НТВ поделился планами на Новый Год

Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»

Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым