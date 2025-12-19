«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов

На этой неделе информационное пространство сотрясали возгласы людей, возмущённых трагедией в семье блогерши Аиши Чигги, чей ребёнок умер во время домашних родов. На родах присутствовала некая самозваная акушерка-коуч, убедившая роженицу в том, что она владеет навыками родовспоможения. Позже, когда «акушерка» была задержана полицией, выяснилось, что у неё нет ни соответствующей квалификации, ни медицинского образования. При этом в прошлом она неоднократно сопровождала роды. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности. Впрочем, сами роды, судя по информации из разных источников, прошли нормально. Но через полчаса после рождения состояние младенца резко ухудшилось.
фото: Аиша Чигга
Эта история вызвала бурю негодования в сети: диванные присяжные и заседатели, не успев толком умыться и накормить собственных детей, разразились проклятиями в адрес безответственных родителей, потерявших ребёнка. И через одного призывали покарать их пожизненным заключением в тюрьме. А вот мать троих детей Маргарита Симоньянвыступила с гораздо более гуманным и внятным призывом, на собственном примере объяснив, почему быстрая доступность квалифицированной медицинской помощи критически важна даже в тех случаях, когда роды прошли идеально.
«У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. На видео, которое снимала моя сестра, присутствовавшая в качестве группы поддержки, слышно, как врач уже во время потуг говорит: 'Не трогайте её, она сама!'.
Мне повезло, я рожаю безболезненно, и не я одна — так редко, но бывает. Поэтому мне действительно никто в это время не нужен, и я нахожусь в настроении и состоянии первоклассницы, которой доверили звенеть колокольчиком на линейке первого звонка.
Но! Сразу после безоблачных родов — первого и второго моих детей пришлось реанимировать. Они не задышали сами. И не задышали бы, если бы не врачи и не все условия роддома. Никто не знает, почему так получилось при таких лёгких родах. У моих врачей есть множество версий - от критического сужения таза до двойного обвития пуповиной. Уже неважно. Остаётся факт — сколько бы я ни ходила на расслабляющие практики, сколько бы ни готовилась к мягким, твёрдым, вертикальным, горизонтальным, водным, огненным и прочим родам, мои старшие дети бы погибли.
Я, признаться, ничего этого не делала. У меня и времени не было, да и желания. К тому же оказалось, что мне легко рожается само по себе. Мне. Но не детям. Только третья моя дочь сразу сама закричала и не нуждалась во врачебной помощи.
Девочки! Пожалуйста, не рожайте дома! Роды — не лучший повод для экспериментов. Экспериментируйте лучше с мужем. Желательно ДО беременности.
Сколько ни ходи на платные курсы, ни учись правильно дышать, думать, любить своё тело, своё дело, своего малыша, его отца, всех людей вообще, Индийский океан, кого там ещё — все это не гарантия от того, что может пойти не так и сломать вам жизнь. А ребёнку вашему — так в прямом смысле слова.
Роды - прекрасный, незабываемый, лучший на земле опыт. Но при этом довольно рискованный. Именно поэтому существуют современные роддома, до появления которых смертью матери и/или ребёнка заканчивалось до трети всех родов. Почитайте историю. Там почти в каждой семье 'мать умерла родами', 'младенец умер в родах'.
фото: Дети Маргариты Симоньян
Пожалуйста, готовьтесь к родам где хотите, раз уж коучам нужно на вас зарабатывать, а вам не хватает советов матери и рожавших подруг. Но рожайте там, где вас и ребёнка смогут спасти, если что-то пойдет не по плану, как это слишком часто случается.
Сочувствую семье, так нелепо потерявшей ребенка. Сочувствую и коучу, которая, судя по тому, что пишут, и сама рожала в океане, и роды такие принимала сотни раз, да вот не знала, что это дело рискованное и непредсказуемое, и за это незнание её теперь наверняка посадят, чего я почти никому никогда не желаю — тем более, матери пятерых детей.
Та, в честь кого построен Тадж-Махал, умерла родами своего четырнадцатого ребёнка. Ни один успешный предыдущий опыт — не гарантия. Берегите себя и малыша».
