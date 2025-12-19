Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов

19 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
19 декабря 2025
На этой неделе информационное пространство сотрясали возгласы людей, возмущённых трагедией в семье блогерши Аиши Чигги, чей ребёнок умер во время домашних родов. На родах присутствовала некая самозваная акушерка-коуч, убедившая роженицу в том, что она владеет навыками родовспоможения. Позже, когда «акушерка» была задержана полицией, выяснилось, что у неё нет ни соответствующей квалификации, ни медицинского образования. При этом в прошлом она неоднократно сопровождала роды. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности. Впрочем, сами роды, судя по информации из разных источников, прошли нормально. Но через полчаса после рождения состояние младенца резко ухудшилось.

«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов
фото: Аиша Чигга

Эта история вызвала бурю негодования в сети: диванные присяжные и заседатели, не успев толком умыться и накормить собственных детей, разразились проклятиями в адрес безответственных родителей, потерявших ребёнка. И через одного призывали покарать их пожизненным заключением в тюрьме. А вот мать троих детей Маргарита Симоньян выступила с гораздо более гуманным и внятным призывом, на собственном примере объяснив, почему быстрая доступность квалифицированной медицинской помощи критически важна даже в тех случаях, когда роды прошли идеально.

«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов

«У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. На видео, которое снимала моя сестра, присутствовавшая в качестве группы поддержки, слышно, как врач уже во время потуг говорит: 'Не трогайте её, она сама!'.

Мне повезло, я рожаю безболезненно, и не я одна — так редко, но бывает. Поэтому мне действительно никто в это время не нужен, и я нахожусь в настроении и состоянии первоклассницы, которой доверили звенеть колокольчиком на линейке первого звонка.

Но! Сразу после безоблачных родов — первого и второго моих детей пришлось реанимировать. Они не задышали сами. И не задышали бы, если бы не врачи и не все условия роддома. Никто не знает, почему так получилось при таких лёгких родах. У моих врачей есть множество версий - от критического сужения таза до двойного обвития пуповиной. Уже неважно. Остаётся факт — сколько бы я ни ходила на расслабляющие практики, сколько бы ни готовилась к мягким, твёрдым, вертикальным, горизонтальным, водным, огненным и прочим родам, мои старшие дети бы погибли.

«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов

Я, признаться, ничего этого не делала. У меня и времени не было, да и желания. К тому же оказалось, что мне легко рожается само по себе. Мне. Но не детям. Только третья моя дочь сразу сама закричала и не нуждалась во врачебной помощи.

Девочки! Пожалуйста, не рожайте дома! Роды — не лучший повод для экспериментов. Экспериментируйте лучше с мужем. Желательно ДО беременности.

Сколько ни ходи на платные курсы, ни учись правильно дышать, думать, любить своё тело, своё дело, своего малыша, его отца, всех людей вообще, Индийский океан, кого там ещё — все это не гарантия от того, что может пойти не так и сломать вам жизнь. А ребёнку вашему — так в прямом смысле слова.

Роды - прекрасный, незабываемый, лучший на земле опыт. Но при этом довольно рискованный. Именно поэтому существуют современные роддома, до появления которых смертью матери и/или ребёнка заканчивалось до трети всех родов. Почитайте историю. Там почти в каждой семье 'мать умерла родами', 'младенец умер в родах'.

«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов
фото: Дети Маргариты Симоньян

Пожалуйста, готовьтесь к родам где хотите, раз уж коучам нужно на вас зарабатывать, а вам не хватает советов матери и рожавших подруг. Но рожайте там, где вас и ребёнка смогут спасти, если что-то пойдет не по плану, как это слишком часто случается.

Сочувствую семье, так нелепо потерявшей ребенка. Сочувствую и коучу, которая, судя по тому, что пишут, и сама рожала в океане, и роды такие принимала сотни раз, да вот не знала, что это дело рискованное и непредсказуемое, и за это незнание её теперь наверняка посадят, чего я почти никому никогда не желаю — тем более, матери пятерых детей.

Та, в честь кого построен Тадж-Махал, умерла родами своего четырнадцатого ребёнка. Ни один успешный предыдущий опыт — не гарантия. Берегите себя и малыша».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Крымский мост. Сделано с любовью!» >>
«Невероятные приключения Шурика»
«Буратино». Отрывок
«Тайны следствия-25». ТВ-ролик
«Два капитана: Собака Архиповых и Газовый свет». ТВ-ролик
«Тайный советник». ТВ-ролик №3

обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   19.12.2025 - 13:13
Бред сивой кобылы. При грамотной подготовке и ответственном подходе домашние роды могут быть не только безопасными, но и по своему благотворными для матери и ребенка. Во-первых, подготовка к домашним родам... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
воспоминаниядетиздоровьемнение
персоны
Маргарита Симоньян

фотографии >>
«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов фотографии
«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов фотографии
«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов фотографии
«Моих детей пришлось реанимировать»: Маргарита Симоньян об опасности домашних родов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Виктория Кобленко
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Джейк Джилленхол
Альфредо Кастро
Скотт Коэн
Алисса Милано
Марла Соколофф
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?