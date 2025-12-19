Преступная по сути, легальная по форме: Елизавета Базыкина снялась в клипе Icegergert

Рэпер Icegergert
, сыгравший камео в неонуар-драме «Навар»
, выпустил клип на трек «По сути»
, который звучит в одной из сцен фильма. Клип был снят на съёмочной площадке, и роли в видео, как и в фильме, сыграли Елизавета Базыкина
и Илларион Маров
. Песня войдет в саундтрек ленты, премьера которой намечена на апрель 2026 года.
Визуально клип перекликается с эстетикой фильма, но не является его трейлером. «Работая над видео, мы стремились создать визуальное продолжение фильма — сохранить его эстетику, характеры, напряжение и внутренний ритм. Нам важно, чтобы клип не просто иллюстрировал песню или был «трейлером», а расширял мир картины и позволял зрителю глубже погрузиться в ее настроение. У Icegergert и Елизаветы получился очень выразительный тандем. И клип предлагает зрителю поразмышлять о возможных взаимоотношениях их героев, добавляя истории смыслы и эмоции»
, — отмечает продюсер фильма Тамара Богданова
.
Кстати, Елизавета и Icegergert решили не останавливаться на достигнутом на съёмках клипа взаимопонимании, и записали совместный трек «Актриса», который войдёт в новый альбом рэпера «Глаз Бога». «Музыка — большая часть моей жизни, поэтому участие Жоры в проекте и наша совместная работа сложились органично. Наш творческий союз начался на съёмках «Навара», продолжился в «По сути», а позже — в треке «Актриса». Для меня это редкий случай, когда кино и музыка на равных усиливают друг друга»
, — призналась актриса.
обсуждение >>