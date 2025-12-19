Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Преступная по сути, легальная по форме: Елизавета Базыкина снялась в клипе Icegergert

19 декабря
2025 год

19 декабря 2025
Рэпер Icegergert, сыгравший камео в неонуар-драме «Навар», выпустил клип на трек «По сути», который звучит в одной из сцен фильма. Клип был снят на съёмочной площадке, и роли в видео, как и в фильме, сыграли Елизавета Базыкина и Илларион Маров. Песня войдет в саундтрек ленты, премьера которой намечена на апрель 2026 года.



Визуально клип перекликается с эстетикой фильма, но не является его трейлером. «Работая над видео, мы стремились создать визуальное продолжение фильма — сохранить его эстетику, характеры, напряжение и внутренний ритм. Нам важно, чтобы клип не просто иллюстрировал песню или был «трейлером», а расширял мир картины и позволял зрителю глубже погрузиться в ее настроение. У Icegergert и Елизаветы получился очень выразительный тандем. И клип предлагает зрителю поразмышлять о возможных взаимоотношениях их героев, добавляя истории смыслы и эмоции», — отмечает продюсер фильма Тамара Богданова.

Преступная по сути, легальная по форме: Елизавета Базыкина снялась в клипе Icegergert

Кстати, Елизавета и Icegergert решили не останавливаться на достигнутом на съёмках клипа взаимопонимании, и записали совместный трек «Актриса», который войдёт в новый альбом рэпера «Глаз Бога». «Музыка — большая часть моей жизни, поэтому участие Жоры в проекте и наша совместная работа сложились органично. Наш творческий союз начался на съёмках «Навара», продолжился в «По сути», а позже — в треке «Актриса». Для меня это редкий случай, когда кино и музыка на равных усиливают друг друга», — призналась актриса.
Деконструкция «Последний ужин»

