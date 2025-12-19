Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея

19 декабря
2025 год

19 декабря 2025
На днях в Театре имени Моссовета состоялась большая и долгожданная премьера — спектакль «Макбет» в постановке Андрея Кончаловского. Это вторая постановка шекспировской пьесы из задуманной режиссёром трилогии. Первой была комедия «Укрощение строптивой», премьера которой состоялась в 2022 году. А завершать этот цикл будет «Буря». Главные роли в «Макбете» исполнили Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук. Интересно, что в версии Кончаловского действие трагедии переносится из Шотландии на Кавказ.

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея

По словам зрителей, побывавших на премьерных показах, присутствовавший в зале Кончаловский неотрывно и с видимой нежностью наблюдал за игрой своей супруги, которой досталась роль Леди Макбет. Игру Высоцкой отметили многие и в самых комплиментарных выражениях. А заядлая театралка Татьяна Брухунова, известная в народе как жена Евгения Петросяна, по традиции написала в соцсетях развернутый отзыв: «Леди Макбет в исполнении Юлии Высоцкой – зло в самой концентрированной форме. Красивая, в восхитительных костюмах Тамары Эшбы, лёгкая, почти парящая, будто бы антипод своему замыслу. Мир её души мрачен и актриса с удивительной точностью несёт эту мысль в зал. Пожалуй, у Юлии родился самый будоражащий персонаж среди прочих в постановке […] Смелый взгляд Андрея Сергеевича понравится всем, кто любит вдумчивый, но быстрый, едкий, острый, аскетичный театр, где вами будут управлять эмоции, а не смыслы, хотя их здесь хоть отбавляй».

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Юлия Высоцкая в роли Леди Макбет

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Юлия Высоцкая в роли Леди Макбет

Среди первых зрителей спектакля были Ирина Горбачёва, Пелагея, Елизавета Базыкина, Антон и Дарья Златопольские, Янина Студилина и Игорь Миркурбанов.

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Янина Студилина

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Ирина Горбачёва

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Игорь Миркурбанов с супругой

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Пелагея

Шекспир с кавказским акцентом: Юлия Высоцкая, Ирина Горбачёва и Пелагея
фото: Елизавета Базыкина
что почитать?