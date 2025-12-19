Кино-Театр.Ру
Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков

19 декабря
2025 год

19 декабря 2025
18 декабря в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма «За Палыча!-2». Картину зрителям представили режиссёр Максим Боев и актёры Сергей Шакуров, Анатолий Журавлёв, Валерий Баринов, Егор Овчинников, Екатерина Лисина, Юлия Проскурякова, Константин Крюков и Михаил Богдасаров.

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Сергей Шакуров

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Анатолий Журавлев

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Валерий Баринов

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Екатерина Лисина

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Максим Боев

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Константин Крюков

Среди гостей премьеры были Дмитрий Дюжев, Иван Трушин, Катя Лель и другие.

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Дмитрий Дюжев

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Катя Лель

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Иван Трушин

Зебратва: Дмитрий Дюжев, Игорь Николаев и Константин Крюков
фото: Юлия Беретта

«За Палыча!-2» в прокате с 1 января 2026 года.

«За Палыча!-2». Трейлер №2
№ 1
Мария_2191   19.12.2025 - 19:41
Надо для приличия хоть первый сезон Палыча посмотреть, пока не вижу смысла говорит о второй части. читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram