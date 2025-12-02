«Детей категорически нельзя унижать»: Юлия Пересильд о том, как общаться с молодёжью

Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
Юлия Пересильд дала интервью журналу VOICE, в котором рассказала о своих методах выстраивания диалога с молодым поколением. Актриса считает, что детей необходимо уважать и отношения с ними должны быть на равных.

«Детей и молодёжь категорически унижать нельзя. Если мы хотим, чтобы этот мир существовал. Каждое следующее поколение лучше предыдущего. Надо признать, что молодёжь лучше понимает этот мир, потому что они его создают. Недавно я была на площадке, где режиссёр начал кричать и грубо разговаривать. Молодёжь смотрит на него и не понимает: "Кто ты, динозавр?" Никто в их мире так уже не общается. Ругать бессмысленно, связь рвётся. Конечно, Ане достаётся, но я никогда её не унижаю. Я ей восхищаюсь, её друзьями. Я кайфую от них. Они меня заряжают, рассказывают про тренды. Эту реальность хочется ощущать такой, какая она есть. Надо шагать с ними в ногу. Младших надо уважать, как и старших», — поделилась Юлия.
