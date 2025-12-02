«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко

В начале лета Анна Пересильд
и музыкант Ваня Дмитриенко
впервые вышли вместе в свет
, тем самым подтвердив слухи о романе. Мама 16-летней актрисы, Юлия Пересильд
, в недавнем интервью журналу VOICE высказалась
, как относится к этим отношениям.
«Хорошо. Я, вы знаете, не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, своя дружба прекрасная в том числе, теперь какая-то творческая дружба. Ваня талантливый парень, очень. И надо сказать, что даже до того, как я была с ним знакома, у нас есть смешная фотография. На ней девчонки маленькие, и мы фотографируемся с Ваней. Мне всегда очень нравилась его прекрасная песня "Ты — Венера, я — Юпитер". Я смотрела на него и думала: "Боже мой, какой талантливый, тогда ещё, ребёнок". Почему-то я всегда видела в нём какой-то классный характер»
, — поделилась Юлия.
Актриса желает, чтобы они оба смогли развить свой талант, но при этом не оступились по дороге: «Они такие молодые, талантливые. Я желаю им только одного — сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливы. Они, безусловно, трудяги. Только я желаю им сохраниться во всём этом, потому что то, что Ваня сейчас проходит, — очень серьёзное испытание при всём его невероятном успехе»
.
