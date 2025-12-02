Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко

2 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
2 декабря 2025
В начале лета Анна Пересильд и музыкант Ваня Дмитриенко впервые вышли вместе в свет, тем самым подтвердив слухи о романе. Мама 16-летней актрисы, Юлия Пересильд, в недавнем интервью журналу VOICE высказалась, как относится к этим отношениям.

«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко

«Хорошо. Я, вы знаете, не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, своя дружба прекрасная в том числе, теперь какая-то творческая дружба. Ваня талантливый парень, очень. И надо сказать, что даже до того, как я была с ним знакома, у нас есть смешная фотография. На ней девчонки маленькие, и мы фотографируемся с Ваней. Мне всегда очень нравилась его прекрасная песня "Ты — Венера, я — Юпитер". Я смотрела на него и думала: "Боже мой, какой талантливый, тогда ещё, ребёнок". Почему-то я всегда видела в нём какой-то классный характер», — поделилась Юлия.

«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко

Актриса желает, чтобы они оба смогли развить свой талант, но при этом не оступились по дороге: «Они такие молодые, талантливые. Я желаю им только одного — сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливы. Они, безусловно, трудяги. Только я желаю им сохраниться во всём этом, потому что то, что Ваня сейчас проходит, — очень серьёзное испытание при всём его невероятном успехе».
версия для печати

Самое интересное

фрагменты: «Хорошие девочки попадают в рай». Отрывок >>
«Людмила Гурченко»
«Санта Лючия». Отрывок
«Золотая орда: музыкальный клип»
«Холодное танго»
«Вызов». Трейлер №3

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко встречаются
Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко
Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании
Поиск по меткам
дети
персоны
Ваня ДмитриенкоАнна ПересильдЮлия Пересильд

фотографии >>
«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко фотографии
«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко фотографии
«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко фотографии
«Я не буду лезть в эту историю»: Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Дзамболат Царгасов
1 декабря ушёл из жизни актёр Дзамболат Царгасов.
Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.

День рождения >>

Нина Антонова
Мартин Вейнманн
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Карла Дель Поджо
Юстус фон Доньяни
Деннис Кристофер
Люси Лью
Бритни Спирс
Джули Харрис
Микаэль Юн
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?