«С годами критерии сильно меняются»: Юлия Пересильд о редфлагах в мужчинах

2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
О личной жизни Юлии Пересильд после расставания с Михаилом Тройником известно мало. В октябре актриса обмолвилась в интервью, что её сердце занято, но имя избранника называть не стала. А в беседе с журналом VOICE Юлия призналась, что очень требовательна в выборе партнёра, и назвала негативные черты, которые она не сможет принять в мужчине.

«С годами критерии сильно меняются»: Юлия Пересильд о редфлагах в мужчинах

«Если он глупый, нетонкий человек. У меня много редфлагов не потому, что я какая-то занудная, а скорее с годами их становится столько, ты становишься очень требовательным. Но на самом деле главный редфлаг — это любит или не любит. Я убеждена, что человек сам не понимает, насколько он гибкое существо. От того, с кем ты находишься рядом, многое зависит. Если люди друг друга любят и чувствуют, они могут меняться, и эти редфлаги тоже могут меняться»,— рассказала Юлия.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
