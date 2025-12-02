«С годами критерии сильно меняются»: Юлия Пересильд о редфлагах в мужчинах

О личной жизни Юлии Пересильд
после расставания с Михаилом Тройником
известно мало. В октябре актриса обмолвилась
в интервью, что её сердце занято, но имя избранника называть не стала. А в беседе с журналом VOICE Юлия призналась
, что очень требовательна в выборе партнёра, и назвала негативные черты, которые она не сможет принять в мужчине.
«Если он глупый, нетонкий человек. У меня много редфлагов не потому, что я какая-то занудная, а скорее с годами их становится столько, ты становишься очень требовательным. Но на самом деле главный редфлаг — это любит или не любит. Я убеждена, что человек сам не понимает, насколько он гибкое существо. От того, с кем ты находишься рядом, многое зависит. Если люди друг друга любят и чувствуют, они могут меняться, и эти редфлаги тоже могут меняться»
,— рассказала Юлия.
