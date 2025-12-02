Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея

1 декабря в Санкт-Петербурге в историческом кинотеатре «Аврора» состоялась светская премьера приключенческой комедии «Шальная императрица»
. Первыми фильм о том, как три подруги ради шутки проводят мистический ритуал и неожиданно вызывают в современный мир Екатерину II, посмотрели режиссёр Радда Новикова
, исполнители главных ролей Ирина Пегова
, Алиса Стасюк
и Фёдор Гамалея
, а также Софья Ская
, Ольга Никольская
, Александра Емельянова
, Маргарита Павлова
и другие.
фото: Ирина Пегова
фото: Алиса Стасюк
фото: Фёдор Гамалея с супругой
фото: Радда Новикова
фото: Софья Ская
фото: Ольга Никольская
фото: Александра Емельянова
фото: Маргарита Павлова
фото: Алиса Житкова
фото: Александр Прост
В широкий прокат фильм «Шальная императрица» выйдет 4 декабря.
фото: Максим Рогальский
«Шальная императрица»
обсуждение >>