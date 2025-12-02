Кино-Театр.Ру
1 декабря в Санкт-Петербурге в историческом кинотеатре «Аврора» состоялась светская премьера приключенческой комедии «Шальная императрица». Первыми фильм о том, как три подруги ради шутки проводят мистический ритуал и неожиданно вызывают в современный мир Екатерину II, посмотрели режиссёр Радда Новикова, исполнители главных ролей Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея, а также Софья Ская, Ольга Никольская, Александра Емельянова, Маргарита Павлова и другие.

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Ирина Пегова

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Алиса Стасюк

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Фёдор Гамалея с супругой

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Радда Новикова

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Софья Ская

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Ольга Никольская

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Александра Емельянова

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Маргарита Павлова

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Алиса Житкова

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Александр Прост

Призрак империи: Ирина Пегова, Алиса Стасюк и Фёдор Гамалея
фото: Максим Рогальский

В широкий прокат фильм «Шальная императрица» выйдет 4 декабря.

«Шальная императрица»
