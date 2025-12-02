Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Агата Муцениеце родила третьего ребёнка

2 декабря
2025 год

2 декабря 2025
Агата Муцениеце стала мамой в третий раз, сообщает издание Super. По сведениям Super, актриса родила вчера, в элитном московском роддоме «Лапино». Ни Агата, ни её муж, музыкант Пётр Дранга, пока не давали никаких комментариев по поводу радостного события. В соцсетях актрисы выложено заготовленное видео на последних сроках беременности.

Агата Муцениеце родила третьего ребёнка
фото: Агата Муцениеце


О том, что Агата станет мамой в третий раз, стало известно в июне: актриса опубликовала в соцсетях серию фотографий в обтягивающем платье, подчёркивающем живот. В июле Пётр и Агата устроили гендер-пати: оказалось, что они ждут девочку. 25 августа пара, не афишируя, отпраздновала свадьбу в узком кругу близких людей. У актрисы уже есть двое детей от брака с Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце родила третьего ребёнка
фото: Агата Муцениеце со старшими детьми
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
