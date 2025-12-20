Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Блеск и нищета красных дорожек: Гвинет Пэлтроу с детьми, Тимоти Шаламе с мамой и Ксения Собчак со всеми

20 декабря
2025 год

20 декабря 2025
Новый Год всё ближе, и это ощущается по количеству тематических вечеринок по обе стороны Атлантики. Неделю назад на рождественской вечеринке бренда десертов The Butter Baby встретились Райан Филлиппи, Эль и Дакота Фаннинг, Кристен Стюарт, Эмма Робертс и другие.

фото: Эмма Робертс и Кристен Стюарт

фото: Эль и Дакота Фаннинг

фото: Райан Филлиппи

А в это время в Москве на предновогоднем приёме ювелирного бренда Flawless побывали Юлия Барановская, Анна Пескова и Анжелика Каширина.

фото: Юлия Барановская

фото: Анна Пескова

фото: Анжелика Каширина

15 декабря бренд "Хохлома" отметил год со дня основания. По этому случаю во флагманском салоне в ГУМе на мастер-классе по хохломской росписи встретились Софья Эрнст, Ксения Собчак, Алла Сигалова, Оксана Михеева и другие светские львицы.

фото: Софья Эрнст и Ксения Собчак

фото: Алла Сигалова

фото: Оксана Михеева

Тем временем в парижском кинотеатре “Гран-Рекс” прошла премьера 5-го сезона сериала «Эмили в Париже», на которой присутствовал весь актёрский состав: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больё, Лукас Браво, Эшли Парк и другие.

фото: Лили Коллинз


фото: Эшли Парк

фото: Филиппин Леруа-Больё

фото: Лукас Браво

16 декабря в Нью-Йорке на премьере фильма «Марти Великолепный» побывали Гвинет Пэлтроу с детьми, Тимоти Шаламе с мамой и сын Умы Турман и Итана Хоука Левон.

фото: Эппл Мартин, Гвинет Пэлтроу и Мозес Мартин

фото: Тимоти Шаламе с мамой

фото: Левон Хоук

17 декабря в ресторане "Локанда" Светлана Бондарчук отпраздновала 57-й день рождения в компании Ксении Собчак, Валерии Гай Германики, Сергея Мазаева и многих других.

фото: Сергей Мазаев, Ольга Слуцкер, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

фото: Валерия Гай Германика

фото: Светлана Бондарчук и Ксения Собчак
