Блеск и нищета красных дорожек: Гвинет Пэлтроу с детьми, Тимоти Шаламе с мамой и Ксения Собчак со всеми

Новый Год всё ближе, и это ощущается по количеству тематических вечеринок по обе стороны Атлантики. Неделю назад на рождественской вечеринке бренда десертов The Butter Baby встретились Райан Филлиппи
, Эль
и Дакота Фаннинг
, Кристен Стюарт
, Эмма Робертс
и другие.
фото: Эмма Робертс и Кристен Стюарт
фото: Эль и Дакота Фаннинг
фото: Райан Филлиппи
А в это время в Москве на предновогоднем приёме ювелирного бренда Flawless побывали Юлия Барановская
, Анна Пескова
и Анжелика Каширина
.
фото: Юлия Барановская
фото: Анна Пескова
фото: Анжелика Каширина
15 декабря бренд "Хохлома" отметил год со дня основания. По этому случаю во флагманском салоне в ГУМе
на мастер-классе по хохломской росписи
встретились Софья Эрнст
, Ксения Собчак
, Алла Сигалова
, Оксана Михеева
и другие светские львицы.
фото: Софья Эрнст и Ксения Собчак
фото: Алла Сигалова
фото: Оксана Михеева
Тем временем в парижском кинотеатре “Гран-Рекс” прошла премьера 5-го сезона сериала «Эмили в Париже»
, на которой присутствовал весь актёрский состав: Лили Коллинз
, Филиппин Леруа-Больё
, Лукас Браво
, Эшли Парк
и другие.
фото: Лили Коллинз
фото: Эшли Парк
фото: Филиппин Леруа-Больё
фото: Лукас Браво
16 декабря в Нью-Йорке на премьере фильма «Марти Великолепный»
побывали Гвинет Пэлтроу
с детьми, Тимоти Шаламе
с мамой и сын Умы Турман
и Итана Хоука Левон
.
фото: Эппл Мартин, Гвинет Пэлтроу и Мозес Мартин
фото: Тимоти Шаламе с мамой
фото: Левон Хоук
17 декабря в ресторане "Локанда" Светлана Бондарчук
отпраздновала 57-й день рождения в компании Ксении Собчак
, Валерии Гай Германики
, Сергея Мазаева
и многих других.
фото: Сергей Мазаев, Ольга Слуцкер, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
фото: Валерия Гай Германика фото: Светлана Бондарчук и Ксения Собчак
