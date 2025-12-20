Кино-Театр.Ру
«Они, скорее всего, беспомощны в своей актёрской игре»: Никита Кологривый об актёрах, которые готовятся к ролям

20 декабря
2025 год

20 декабря 2025
Никита Кологривый прославился не только благодаря своим ярким ролям в кино, но и не менее ярким и острым высказываниям в адрес коллег. Новогодние экспромты Никиты закончились трагифарсом с укусом официантки и предсказуемыми извинениями в зале суда. И Никита притих. Но, как оказалось, ненадолго. Теперь, критикуя коллег, Никита обходится без имён и работает "оптом". В интервью изданию «OK!», обсуждая свою роль в сериале «Метод-3», Кологривый признался, что никогда не готовится к ролям. Потому что любая подготовка — признак профессиональной беспомощности.

«Они, скорее всего, беспомощны в своей актёрской игре»: Никита Кологривый об актёрах, которые готовятся к ролям

«Я не готовлюсь к ролям, правда. Я не вижу в этом смысла и настраиваюсь разве что ментально: мне важно с утра быть в том же тонусе, что и мой персонаж. Всё. Когда я читаю сценарий, мне всё понятно…
Все, кто ссылается на подготовку, скорее всего, беспомощны в своей актёрской игре. Им надо хоть где-то найти ресурс, чтобы хоть в чём-то быть уверенными. Есть такие артисты, я их называю «теоретики». Моя позиция — никаких подготовок. Я всегда издеваюсь над всеми методами».

«Они, скорее всего, беспомощны в своей актёрской игре»: Никита Кологривый об актёрах, которые готовятся к ролям

Конечно, Никита не имел в виду кого-то конкретного, но в группу «теоретиков» попадает огромное количество артистов с классическим образованием. Например, Юлия Пересильд, исправно пишущая на каждую роль актёрский дневник (актриса показывала свои дневники в интервью Алеко Надиряну). Или Любовь Аксёнова, которая не просто ведёт актёрский дневник, а даёт себе сложные задания, приближающие её к пониманию персонажа.
