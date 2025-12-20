«А я, лошара, пошёл жену искать»: Тимур Батрутдинов об участии в шоу «Холостяк», Ольге Бузовой и безответной любви

Тимур Батрутдинов — один из резидентов Comedy Club, участник разнообразных шоу и завидный холостяк. Он никогда не был женат, но не скрывает, что очень хочет встретить свою любовь. В разговоре с Лаурой Джугелией Тимур рассказал, зачем он участвует в разных шоу и, в частности, пошёл на проект «Холостяк»: «Я реально подумал: «Может быть, это мой шанс, а вдруг найду? Вот это самое обидное. Если бы я хотя бы за это денег нормально получил. А я, лошара, пошёл жену искать».
фото: Тимур Батрутдинов
В проекте «План Б» Тимуру вместе с Ольгой Бузовой предложил поучаствовать продюсер Вячеслав Дусмухаметов. Тимур поделился любопытной подробностью об этом шоу: «У нас такая интересная была договорённость с Олей: если она среди своих женихов, а я среди невест не находим никого, мы с Олей женимся. Это же идеальное окончание этого шоу». Однако тогда не случилось: Ольга влюбилась в музыканта Давида Манукяна (Dava). Тимур был не в обиде на Ольгу: «Действительно, сильнейшие чувства были. И Оля кое-как дотянула до полуфинала — и потом всё: «Люблю-не могу, я полетела!» По факту остался я один. Ну и в итоге все девочки прекрасные, замечательные, с уважением отношусь. Но я никого не выбрал. И сама идея шоу сломалась». К этому провалу артист относится философски: «Всё равно это опыт, есть что вспомнить. Не всё должно быть идеальным. Жизнь как гранёный стакан, столько граней».
фото: Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова
Однажды, уже после расставания Оли с Давой, Тимур и Ольга случайно оказались вместе в Таиланде. Казалось, вот он, шанс на роман, но что-то снова пошло не так: «Люди отдыхают, и как будто на отдыхе что-то загорелось. Но ненадолго. Мы просто решили оба с ней, что самым долгосрочным нашим общением будет дружба. Потому что если мы зайдём за эту грань, то всё, перестанем общаться. Наверняка что-то случится. Потому что мы — огонь и вода». Однако Тимур не исключает, что они с Ольгой всё же могут быть когда-то вместе: «Мы с ней договорились: нас жизнь бросает туда-сюда, в общем, «План Б» не заканчивается. И в итоге если уже всё, если завтра помирать: «Оль, ну погнали! Мы прошли эту жизнь вдоль и поперёк. Пожалуй, лучше меня для тебя никого нет».
фото: Тимур Батрутдинов
По грустному признанию артиста, в любви ему не везло с детства: «Моя первая любовь — Катя. Она на меня жаловалась, потому что когда я писал, очень сильно раскачивал парту. То есть моя первая любовь была не взаимной. Катя перевелась с четвёртого класса в Калининград, а я остался. Слышал, она в Калининграде. У неё сложилась прекрасная семейная жизнь. Трое детей у неё, по-моему». Тимур признался в том, что в школе у него никогда не было взаимной любви: «Все, в кого я был влюблён, я им не очень нравился. Они меня не выбирали. Ну и я ещё не знал, как с этим чувством себя вести, что делать». Это ощущение невыбранности и по сей день с артистом: «Главный урок, который я извлёк: любовь не всегда взаимна. Уже в этом возрасте я это понимал. Чем невзаимней, тем крепче. Я вообще считаю, что женщина выбирает мужчину. Иногда это совпадает».
