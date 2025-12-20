Кино-Театр.Ру
«Я в активном поиске»: Тимур Батрутдинов о приложениях для знакомств и требованиях к будущей жене

20 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
20 декабря 2025
47-летний холостяк Тимур Батрутдинов в интервью Лауре Джугелии рассказал о своём опыте использования приложений для знакомств: «Я был амбассадором Тиндера. У меня был рекламный контракт. Про меня шутят, что я прошёл Тиндер до конца. Сегодня я есть в одном приложении. Но всё моё общение заключается в том, что я доказываю, что я — не фейк, а потом отвечаю на вопрос, что я тут потерял. Я отвечаю: «Тебя». И продолжаю дальше. Это как игра что ли какая-то. Одно и то же: «Ты — фейк? Зачем тебе это нужно, что ты здесь ищешь?» По словам актёра, свиданий и романов с девушками из приложений у него было немало, но серьёзных отношений не получалось: «Честно — все хорошие. Я благодарен каждой девушке, которая была в моей жизни. Я каждую люблю. У меня очень большое сердце».

фото: Тимур Батрутдинов
фото: Тимур Батрутдинов

Артист пояснил, почему пользуется приложениями и сайтами для знакомств: «Я постоянно работаю, график у меня довольно плотный. Частенько бывает, что неделя без выходных, и не факт ещё при этом, что я в Москве нахожусь. Где, на концерте мне знакомиться или на съёмочной площадке? Грим-цех, костюм-цех? Не исключено. Администраторы, ассистенты по актёрам. Тоже приглядываюсь, кстати. Но хотелось бы расширить свет своих фар. Радар пошире свой запустить. Такие приложения — лик времени. По большому счёту все находятся в таких условиях. Каждый работает, каждый ограничен своим рабочим коллективом».

фото: Тимур Батрутдинов
фото: Тимур Батрутдинов

Тимур очень хочет встретить ту единственную и создать семью, но его огорчает нынешнее отношение женщин к институту брака: «Мы сейчас живём во время, когда женщина любит себя больше, чем кого-либо другого. «Я — королева, я — царица, я — императрица, любите меня, несите мне бриллианты». В общем, забирают весь наш хлеб. Мужчина должен женщину любить. А женщина любить мужчину».

фото: Тимур Батрутдинов
фото: Тимур Батрутдинов


Свои пожелания к будущей избраннице артист обозначил так: «Пожалуйста, не надо пытаться поменять меня. Я уже сформировавшийся индивид. Со мной придётся работать с таким, какой я есть. Мне бы хотелось, чтобы это была дисциплинированная девушка. Заботливая. Независимо от возраста целомудренная всё-таки. Мне развязные девушки не очень нравятся». Пункт о совместных детях самый важный для Тимура: «В своей избраннице я хотел бы видеть мать наших детей. Я должен понимать, что, допустим, я уеду на гастроли, и я со спокойной душой могу оставить свою супругу с нашими детьми и знать, что, условно, плохому она их не научит. Ценности всё-таки советские, про добро. Ну и, конечно же, это та самая жена, которая сделает из рядового генерала. Все мои друзья — у них именно такие браки».

фото: Тимур Батрутдинов
фото: Тимур Батрутдинов

Артист понимает, что задаёт будущей жене высокую планку: «Я хочу продолжаться. Я хочу полноценную семью. И у меня такие примеры родных женщин: мама, сестра, мне есть с кем сравнивать». Тимур признался в том, что сейчас он ищет именно жену, а не просто возможность красивого романа: «В общем, мой статус «В активном поиске». Я в этом поиске продолжаю находиться. Я мыслю в этом направлении. Я хочу этого. И более того, я амбициозный в этом плане человек. Я хочу четверых детей». Тимур поделился своей надеждой на то, что его личное счастье не за горами: «У меня есть предчувствие, что оно вот где-то рядом. Возможно, мы уже знакомы, мы уже общаемся».

фото: Тимур Батрутдинов
фото: Тимур Батрутдинов
персоны
Тимур БатрутдиновЛаура Джугелия

