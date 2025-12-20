«Я в активном поиске»: Тимур Батрутдинов о приложениях для знакомств и требованиях к будущей жене

что почитать?

Усы, ухмылка и усталость — вот его документы

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах

Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»

Как в Париже: Екатерина Климова, Мария Михалкова-Кончаловская и Ирина Пегова

Руперт Гринт и Дейзи Ридли сыграют вместе с Джонни Деппом в новой экранизации «Рождественской песни»

Интервью

Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»

Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым