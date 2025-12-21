В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче

Трудно сказать, как сложилась бы судьба сегодняшнего именинника, если бы случайная встреча не привела его в Белорусскую академию искусства. Кирилл Дыцевич собирался связать свою жизнь с технической специальностью, хотя с детства занимался творчеством: участвовал в школьных постановках, снимал видеоролики и писал музыку. Возможно, одним техническим сотрудником с внешностью идеального романтического героя стало бы больше, но кино стран СНГ точно лишилось бы своего главного сердцееда и красавца.
фото: Кирилл Дыцевич
Кирилл родился в белорусском городе Берёза. В 2014 году неожиданно для самого себя стал победителем конкурса «Мистер Беларусь», после которого начали поступать предложения о съёмках в теле- и кинопроектах. «Как уж я выиграл, понятия не имею, потому что в большинстве своём участники были серьёзно подготовлены и настроены на победу. Там такие слёзы были, такие слова мне потом говорили, что я готов был отдать им этот титул, лишь бы они были счастливы. Никогда не думал, что в мужской компании могут быть такие проблемы, интриги и выяснения отношений», — вспоминал Кирилл в интервью изданию «Теленеделя».
фото: Кирилл Дыцевич
Актёр не любит повышенного внимания к себе. В какой-то момент, когда о нём начали делать много публикаций, он на время перестал пользоваться соцсетями. К жизни Кирилл относится философски: «Если бы мне дали миллиард долларов, но сказали, что это мой последний день, я бы взял этот миллиард? Конечно, нет. Так вот, каждое утро надо просыпаться с ощущением, что у тебя есть миллион долларов. Потому что самое дорогое, что у нас есть – это жизнь. И что бы ни случилось, надо радоваться, потому что всё это не вечно».
фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве-2»
фото: Кирилл Дыцевич
У Кирилла есть опыт в строительстве и ремонте, он не боится работать руками. Однако, к сожалению, иногда применяет их не по назначению. Если верить его бывшей жене, актрисе Настасье Самбурской, которая очень недолго была за актёром замужем, причиной их развода стало домашнее насилие.
фото: Кирилл Дыцевич
Помимо впечатляющей голливудской внешности у Кирилла головокружительный рост — 1 метр 93 сантиметра. И он тот самый редкий человек, который одинаково хорошо выглядит и в деловом костюме, и в домашней пижаме.
обсуждение >>