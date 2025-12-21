Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче

21 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
21 декабря 2025
Трудно сказать, как сложилась бы судьба сегодняшнего именинника, если бы случайная встреча не привела его в Белорусскую академию искусства. Кирилл Дыцевич собирался связать свою жизнь с технической специальностью, хотя с детства занимался творчеством: участвовал в школьных постановках, снимал видеоролики и писал музыку. Возможно, одним техническим сотрудником с внешностью идеального романтического героя стало бы больше, но кино стран СНГ точно лишилось бы своего главного сердцееда и красавца.

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кирилл Дыцевич

Кирилл родился в белорусском городе Берёза. В 2014 году неожиданно для самого себя стал победителем конкурса «Мистер Беларусь», после которого начали поступать предложения о съёмках в теле- и кинопроектах. «Как уж я выиграл, понятия не имею, потому что в большинстве своём участники были серьёзно подготовлены и настроены на победу. Там такие слёзы были, такие слова мне потом говорили, что я готов был отдать им этот титул, лишь бы они были счастливы. Никогда не думал, что в мужской компании могут быть такие проблемы, интриги и выяснения отношений», — вспоминал Кирилл в интервью изданию «Теленеделя».

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кирилл Дыцевич

Актёр не любит повышенного внимания к себе. В какой-то момент, когда о нём начали делать много публикаций, он на время перестал пользоваться соцсетями. К жизни Кирилл относится философски: «Если бы мне дали миллиард долларов, но сказали, что это мой последний день, я бы взял этот миллиард? Конечно, нет. Так вот, каждое утро надо просыпаться с ощущением, что у тебя есть миллион долларов. Потому что самое дорогое, что у нас есть – это жизнь. И что бы ни случилось, надо радоваться, потому что всё это не вечно».

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кирилл Дыцевич

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кирилл Дыцевич


Именно Кирилл заменил актёра Никиту Волкова во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве», российском варианте турецкого фильма «Постучись в мою дверь», где играет Керем Бюрсин. Сравнение Кирилла с Керемом объяснимо: у актёров похожий типаж и один на двоих пронзительный взгляд, который, кажется, обжигает даже сквозь экран.

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве-2»

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кирилл Дыцевич

У Кирилла есть опыт в строительстве и ремонте, он не боится работать руками. Однако, к сожалению, иногда применяет их не по назначению. Если верить его бывшей жене, актрисе Настасье Самбурской, которая очень недолго была за актёром замужем, причиной их развода стало домашнее насилие.

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кирилл Дыцевич

Помимо впечатляющей голливудской внешности у Кирилла головокружительный рост — 1 метр 93 сантиметра. И он тот самый редкий человек, который одинаково хорошо выглядит и в деловом костюме, и в домашней пижаме.

В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче
фото: Кирилл Дыцевич
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вышел лицом: Как выглядят новый сезон и новый герой сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой
«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»
Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
«Он ударил меня по лицу»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причинах развода с Кириллом Дыцевичем
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Керем БюрсинНикита ВолковКирилл ДыцевичНастасья Самбурская
фильмы
Постучись в мою дверьПостучись в мою дверь в Москве-2

фотографии >>
В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче фотографии
В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче фотографии
В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче фотографии
В профиль: Что мы знаем о Кирилле Дыцевиче фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.
Геннадий Белов
19 декабря ушёл из жизни композитор Геннадий Белов.
Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

День рождения >>

Ольга Аросева
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Светлана Фролова
Игорь Хрипунов
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Энди Дик
Серджо Рубини
Кифер Сазерленд
Коринн Тузе
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Мечты сбываются
комедия
Россия, 2025
Пуля навылет
боевик, криминальный фильм
Таиланд, 2025
Три богатыря и свет клином
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Интервью
Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах
1 комментарий
Кино-театр.ру в Telegram