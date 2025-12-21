«Не ведитесь на провокации»: Мария Кожевникова высказалась об убийстве в Подмосковной школе

16 декабря в Успенской школе Одинцовского округа Подмосковья 15-летний старшеклассник нанёс множественные ножевые ранения 10-летнему ученику Кобилджону Алиеву. Чудовищное убийство на национальной почве потрясло общественность. Тем более, что днём ранее в одной из школ Петербурга другой ученик напал с ножом на учительницу математики и нанёс ей серьёзные ранения.
фото: Кобилджон Алиев
Трагедию в Подмосковье прокомментировала актриса и мать четверых детей Мария Кожевникова, предостерегая общественность от усугубления межнациональных конфликтов.
«Читая различные паблики, посты, комментарии, я вижу, как подталкивают к ненависти, пытаются раскачивать обстановку и сталкивать людей на национальной почве! И всё это вместо скорби и поддержки. Хочется закричать: "Мы же люди! Вместо того, чтобы тратить время на злобные комменты, посадите напротив себя детей, они почти все сейчас имеют доступ к информации, поговорите и объясните, что ни одна нация не имеет превосходства над другой. Создатель нас сотворил разными, но при этом любит всех людей одинаково. Дорогие люди, не ведитесь на провокации. Не селите в своей душе ненависть, ведь именно с этого и начинаются преступления!»
Актриса также выразила соболезнования матери и родным погибшего мальчика, назвав случившееся трагедией не двух семей, а целого общества.
