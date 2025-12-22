Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джеймс Рэнсон покончил с собой

22 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
22 декабря 2025
Джеймс Рэнсон, известный по хоррору «Оно 2» и сериалу «Прослушка», покончил с собой в возрасте 46 лет. По словам судмедэксперта Лос-Анджелеса, трагедия произошла в пятницу. У актёра остались жена и двое детей. Об этом сообщает The New York Post.

Джеймс Рэнсон покончил с собой

В 2021 году Рэнсон заявил в своих социальных сетях, что в 13 лет неоднократно подвергался сексуализированному насилию со стороны своего репетитора. Он также подал заявление в полицию округа Балтимор, но позже детектив сообщил ему, что у прокуроров «нет заинтересованности в дальнейшем расследовании этого дела». По словам актёра, именно изнасилование в юном возрасте привело к тому, что он пристрастился к героину и алкоголю. В 2006 году, после пяти лет систематического употребления, ему всё же удалось побороть зависимость.

Джеймс Рэнсон покончил с собой
фото: Кадр из фильма "Старлетка"

Джеймс Рэнсон также играл в фильмах ужасов «Синистер», «Выпускной» и «Чёрный телефон». Кроме того, актёр снимался у оскароносного режиссёра Шона Бэйкера в его фильмах «Мандарин» и «Старлетка».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Старлетка». Трейлер на английском языке >>
«Синистер»
«Мандарин». Трейлер на английском языке
«Оно 2». Трейлер №3
«Прослушка 20». Трейлер на английском языке
«Чёрный телефон 2». Трейлер на английском языке

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровьенасилие
персоны
Шон БэйкерДжеймс Рэнсон
фильмы
ВыпускнойМандаринОно 2ПрослушкаСинистерСтарлеткаЧёрный телефон 2

фотографии >>
Джеймс Рэнсон покончил с собой фотографии
Джеймс Рэнсон покончил с собой фотографии
"Первые" (2018)
"Опасный квартал" (2011)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Владимир Ермилов
21 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Ермилов.
Асанали Ашимов
21 декабря ушёл из жизни актёр Асанали Ашимов.
Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушёл из жизни актёр Анатолий Лобоцкий.
Николай Денисов
19 декабря ушёл из жизни актёр Николай Денисов.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Галина Петрова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Крис Кармак
Серхи Лопес
Дина Мейер
Ванесса Паради
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Мечты сбываются
комедия
Россия, 2025
Пуля навылет
боевик, криминальный фильм
Таиланд, 2025
Три богатыря и свет клином
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Интервью
Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»
Сценарист детектива с Павлом Чинарёвым – о готике второго сезона, придуманном северном народе и элементах популярного кино в авторских проектах
1 комментарий