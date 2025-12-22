Джеймс Рэнсон покончил с собой

Джеймс Рэнсон, известный по хоррору «Оно 2» и сериалу «Прослушка», покончил с собой в возрасте 46 лет. По словам судмедэксперта Лос-Анджелеса, трагедия произошла в пятницу. У актёра остались жена и двое детей. Об этом сообщает The New York Post.
В 2021 году Рэнсон заявил в своих социальных сетях, что в 13 лет неоднократно подвергался сексуализированному насилию со стороны своего репетитора. Он также подал заявление в полицию округа Балтимор, но позже детектив сообщил ему, что у прокуроров «нет заинтересованности в дальнейшем расследовании этого дела». По словам актёра, именно изнасилование в юном возрасте привело к тому, что он пристрастился к героину и алкоголю. В 2006 году, после пяти лет систематического употребления, ему всё же удалось побороть зависимость.
