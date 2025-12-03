Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
3 декабря
2025 год

3 декабря 2025
43-летняя Сиенна Миллер готовится стать мамой в третий раз. На церемонии вручения премии Fashion Awards 2025 актриса появилась в полупрозрачном белом платье, под которым виднелся округлившийся живот. Сиенну сопровождал отец ребёнка, 28-летний манекенщик и актёр Оли Грин.

Сиенна Миллер готовится стать мамой в третий раз

Пара также воспитывает общую дочь, которая родилась в октябре 2023 года. Кроме того, у Сиенны есть 13-летняя дочь Марлоу от отношений с Томом Старриджем. Миллер познакомилась с Грином на вечеринке по случаю Хэллоуина в 2021 году. Ранее Сиенна вспоминала в интервью, что флирт и поцелуи начались на первой встрече, но она сразу же попробовала это прекратить: «Я подумала: «Абсурд какой-то. Это ни к чему не приведёт». И потом он очень много приложил усилий для того, чтобы уговорить меня пойти с ним выпить».

Сиенна Миллер готовится стать мамой в третий раз

Также Сиенна высказывалась о разнице в возрасте с Грином и беременности после 40 лет, когда ждала второго ребёнка: «Мне кажется, людям просто удобно жить в парадигме, которая существовала многие годы. И которая по сути своей была женоненавистническая и патриархальная. И их возмущает, что я старше своего парня, и что я забеременела после 40 лет, и как это с моей стороны безответственно, ах, бедное дитя. Двойные стандарты. Но это такой абсурд. Мне просто повезло. Я не пыталась забеременеть, это произошло неожиданно и моё тело способно на это биологически. А это осуждение такое однобокое. Грустно это всё».
