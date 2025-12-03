Риз Уизерспун написала роман о русских олигархах

Риз Уизерспун засиделась в шоу-бизнесе и решила выйти на литературный рынок с книгой собственного сочинения. Актриса и продюсер дебютировала в качестве писательницы с романом «Уйти не прощаясь» (Gone Before Goodbye) о русских олигархах, который моментально вошёл в списки американских бестселлеров. Соавтором Риз стал американский детективный писатель Харлан Кобен.
фото: Риз Уизерспун и Харлан Кобен
По сюжету блестящий хирург Мэгги Маккейб теряет работу, после чего она вынуждена согласиться на предложение поехать в Россию. Так Мэгги попадает на Рублёвку, где Олег Рагоравич, один из десяти самых богатых и замкнутых российских миллиардеров, предлагает ей сделать маммопластику для своей любовницы Нади. Однако дело не ограничивается одной операцией. Уизерспун и Кобен используют мотив одержимости богачей биотехнологиями для взращивания людей-долгожителей: «Два автора создали историю, которая погружает читателя в загадочный мир, где этика — всего лишь формальность, а потребности богатых важнее таких мелочей, как мораль», — пишет в своей рецензии Los Angeles Times.
Это не первый заход Риз Уизерспун в литературный мир. В 2017 году она основала Reese Book Club, в котором каждый месяц делилась с подписчиками избранными книгами. В результате ей удалось создать комьюнити ценителей книг и превратить любительский проект в бизнес.
