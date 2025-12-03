Холодное сердце: Лиза Моряк, Юлия Пересильд и Милош Бикович

Кино-Театр.Ру
3 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
3 декабря 2025
30 ноября в самом центре столицы на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка. Центральной темой вечера стали культура и традиции Крайнего Севера: посетителей катка встречал национальный ансамбль из Ямала с танцами, бубнами и горловым пением. Среди гостей торжественного открытия были Филипп Киркоров, Юлия и Анна Пересильд, Марина Зудина с внучкой и её мамой Софьей Синициной, Алёна Водонаева, Милош Бикович, Лиза Моряк и Сарик Андреасян, Дмитрий Маликов и многие другие.

фото: Филипп Киркоров и Теймураз Гугуберидзе

фото: Юлия и Анна Пересильд

фото: Марина Зудина и Софья Синицына с дочкой Мией

фото: Алена Водонаева с сыном

фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

фото: Милош Бикович

фото: Дмитрий и Елена Маликова с сыном

фото: Татьяна Навка

фото: Александр и Екатерина Стриженовы

фото: Алла Михеева

фото: Анна Пескова с дочерью Анастасией

фото: Елена Захарова

фото: Ирина Безрукова

фото: Лариса Рубальская
блеск и нищета красных дорожекстиль
Сарик АндреасянЮлия БарановскаяИрина БезруковаМилош БиковичПовилас ВанагасАлёна ВодонаеваМаргарита ДробязкоЕлена ЗахароваМарина ЗудинаФилипп КиркоровДмитрий МаликовАлла МихееваЕлизавета МорякТатьяна НавкаАлександр ОлешкоАнна ПересильдЮлия ПересильдАнна ПесковаЛариса РубальскаяСофья СиницынаАлександр СтриженовЕкатерина СтриженоваАркадий УкупникСветлана ХоркинаАлександр Цыпкин

