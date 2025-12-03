Холодное сердце: Лиза Моряк, Юлия Пересильд и Милош Бикович

Обзор сериалов
Сериал, получивший титул самого ожидаемого проекта на фестивале «Пилот»
Скромный работник водоканала пускается во все тяжкие
А на платформе «Смотрим» вышел короткометражный фильм о сериале
Рак, панк-рок и возвращение в семью большого режиссера в маске комика
А ещё цифровая идентичность, киллер-предатель и Надежда Кадышева
Всё зависит от обстоятельств, считает актриса
Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м
30 ноября, 14:50, viju TV 1000 Русское
