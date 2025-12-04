«Гормоны делают невероятные вещи»: Лиза Моряк об изменениях во время беременности

Муза режиссёра Сарика АндреасянаЕлизавета Моряк недавно стала мамой во второй раз. Старшей дочери Элизабет уже 2 года. В интервью изданию «7 дней» актриса рассказала, как приходит в форму после рождения дочки: «Я сразу дала себе год, чтобы вернуться в баланс без стресса и гонки. Сейчас у меня ещё есть стабильных пять килограммов, но я отношусь к ним спокойно». Рождение младшего ребёнка изменило Лизу: «Со вторыми родами приходит спокойствие. У тебя появляется опыт, понимание себя, своего тела, своего ритма. И ты вдруг осознаёшь, что тело — это не проект с дедлайном, а просто часть твоей жизни. Сейчас для меня важнее энергия, женственность, ощущение гармонии. А фигура подтянется обязательно, но своим темпом».
фото: Елизавета Моряк с младшей дочерью
Во время второй беременности актриса следила за рационом, но были и странности в питании: после солёного огурца хотелось сладкий батончик. Чувствовала она себя прекрасно, перемены во внешности ей нравились: «Мне кажется, что беременность — один из самых прекрасных периодов в жизни женщины. Я чувствовала себя сексуальной, мягкой, очень женственной. Гормоны делают невероятные вещи: ты светишься изнутри, черты лица становятся нежнее, а взгляд мягче. И волосы! Они отросли просто невероятно».
фото: Елизавета Моряк и Сарик Андреасян с дочерьми
Лиза и сейчас довольна своим отражением в зеркале: «Я вижу перед собой женщину, которая родила двоих детей и выглядит ровно так, как должна выглядеть в этом периоде. У меня есть пять лишних килограммов, и они не делают меня хуже. Год, который я подарила себе, ещё не закончился, и я не собираюсь тратить оставшееся время на самобичевание».
