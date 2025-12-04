«Меня избил любимый мужчина»: Анфиса Чехова о причине увлечения психологией

Телеведущая Анфиса Чехова, недавно получившая степень доктора психологии, рассказала в своих соцсетях о том, что её привело в эту сферу: «Мне было 27, когда произошла ситуация, которую я никогда бы не хотела пережить. Меня избил мой любимый мужчина. Это стало для меня важным толчком начать разбираться в себе, в своей психологии. Стало критично важно научиться понимать свои реакции, выборы, эмоции и почему я оказываюсь в таких ситуациях».
фото: Анфиса Чехова
Телеведущая в тот тяжёлый период впервые обратилась к психотерапевту. Так возник интерес к психологии, а потом появилось желание получить диплом: «Я постоянно училась: проходила курсы, погружалась в разные направления, читала всю профессиональную литературу, перепробовала различные подходы и практики. И в какой-то момент стало ясно, что мне нужно систематизировать всё, что я изучала сама. Так я получила первое психологическое образование в МГУТУ им. К.Г. Разумовского, а сейчас второе, в Международном Евразийском университете, где я написала докторскую работу».
фото: Анфиса Чехова
Однако общепризнанной наукой Чехова не ограничилась: «Я никогда не останавливалась на одной психологии. Предпочитаю связку психологических практик с энергетическими и астрологию джйотиш. Пробовала и изучала регрессии, расстановки, медитации, InnerDance, астрологию и другие инновационные методики. И в итоге, путём изучения астрологии и психологии, я пришла к астропсихологии».
фото: Анфиса Чехова
Телеведущая считает, что симбиоз астрологии с психологией позволяет лучше понять людей: «В таком сочетании можно очень быстро увидеть характер человека, его травмы, сильные стороны и то, что мешает ему двигаться дальше. Натальная карта здесь работает как микроскоп: позволяет сразу увидеть глубинные механизмы и сократить месяцы работы вслепую. Это даёт комплексный, быстрый и мягкий результат — тот, которого я сама когда-то так искала в терапии».
