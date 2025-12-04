Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни

4 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
4 декабря 2025
Даже те, кто не знал, могли бы догадаться, что деревня Простоквашино существует не только в повести Эдуарда Успенского, но и на карте нашей необъятной Родины. По случаю выхода полнометражного семейного фильма «Простоквашино» (который выйдет в прокат 1 января 2026 года) директор телеканала ТНТ Тина Канделаки объявила о решении направить первые 5 миллионов рублей от проката фильма на развитие деревни.

«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни

«Друзья, недавно узнала, что настоящая деревня Простоквашино находится в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин давно хотел преобразить это место и создать там современный туристический кластер, но проекту не хватало ресурсов. Премьера фильма — отличный повод исправить ситуацию. Мы считаем честным и правильным направить первые 5 миллионов рублей от проката на развитие деревни. Это станет стартом большого пути. Хочу, чтобы Простоквашино стало лучшим глэмпингом страны — местом, куда семьи поедут за эмоциями, атмосферой и ощущением детства. Давайте вместе поддержим Простоквашино. Make Простоквашино great again!», — призвала Канделаки.

«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни

Официальный старт проекта запланирован на январь 2026 года. К его поддержке будут привлечены режиссёр фильма Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк.

«Простоквашино». Трейлер №2
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
У них лапки: Павел Прилучный и Лиза Моряк ищут сына в трейлере фильма «Простоквашино»
Поиск по меткам
благотворительность
персоны
Сарик АндреасянТина КанделакиЕлизавета МорякЭдуард Успенский
фильмы
Дядя Фёдор, Пёс и КотПростоквашино

фотографии >>
«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни фотографии
«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни фотографии
«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни фотографии
«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.
Дзамболат Царгасов
1 декабря ушёл из жизни актёр Дзамболат Царгасов.
Даврон Надыров
30 ноября ушёл из жизни оператор Даврон Надыров.

День рождения >>

Даниил Белых
Сергей Бызгу
Григорий Гладий
Демис Карибидис
Тыну Карк
Андрей Подошьян
Николай Сергеев
Николай Симонов
Геннадий Ченцов
Джефф Бриджес
Хорст Бухгольц
Энтони ДеСандо
Дина Дурбин
Ронни Корбетт
Мариса Томей
Жерар Филип
все родившиеся 4 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?