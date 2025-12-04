«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни

Даже те, кто не знал, могли бы догадаться, что деревня Простоквашино существует не только в повести Эдуарда Успенского
, но и на карте нашей необъятной Родины. По случаю выхода полнометражного семейного фильма «Простоквашино»
(который выйдет в прокат 1 января 2026 года) директор телеканала ТНТ Тина Канделаки
объявила о решении направить первые 5 миллионов рублей от проката фильма на развитие деревни.
«Друзья, недавно узнала, что настоящая деревня Простоквашино находится в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин давно хотел преобразить это место и создать там современный туристический кластер, но проекту не хватало ресурсов. Премьера фильма — отличный повод исправить ситуацию. Мы считаем честным и правильным направить первые 5 миллионов рублей от проката на развитие деревни. Это станет стартом большого пути. Хочу, чтобы Простоквашино стало лучшим глэмпингом страны — местом, куда семьи поедут за эмоциями, атмосферой и ощущением детства. Давайте вместе поддержим Простоквашино. Make Простоквашино great again!»
, — призвала Канделаки.
Официальный старт проекта запланирован на январь 2026 года. К его поддержке будут привлечены режиссёр фильма Сарик Андреасян
и актриса Лиза Моряк
.
