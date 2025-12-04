Кино-Театр.Ру
Второе дно: Юлия Снигирь, Кирилл Нагиев и Алексей Гуськов

4 декабря
2025 год

4 декабря 2025
2 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» онлайн-кинотеатры Иви и START устроили светскую премьеру второго сезона драмы о губительном влиянии денег на семейные связи «Золотое дно». Сериал гостям представили актёры Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Виктория Маслова, Марина Ворожищева, Александр Новин, Юрий Насонов, Лидия Вележева, Даниил Страхов и другие.

фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева


фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

фото: Сергей и Елизавета Минаевы

фото: Даниил Страхов

фото: Марина Ворожищева и Илья Ермолов

фото: Павел Попов и Елена Полянская

А среди гостей премьеры были замечены Евгений Цыганов, Нино Нинидзе, Кирилл Нагиев, Диана Арбенина, Олег Савостюк, Елена Ханга, Вильма Кутавичюте, Михаил Кремер и многие другие.

фото: Кирилл Нагиев

фото: Нино Нинидзе

фото: Вильма Кутавичюте

фото: Диана Арбенина

фото: Михаил Кремер

фото: Елена Ханга

фото: Юрий Насонов с гостьей премьеры

фото: Олег Савостюк

Первые две серии сериала «Золотое дно-2» доступны на Иви и START с 4 декабря. Новые эпизоды будут выходить на платформах каждую неделю по четвергам.

«Золотое дно-2»
№ 1
Sveta_21Ermolova   4.12.2025 - 21:20
Попов такой красавчик, жалко что редко снимается. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Диана АрбенинаАнтон АртемьевСабина АхмедоваАнна БогомоловаАрам ВардеванянЛидия ВележеваАлександра ВласоваЮлия ВолковаМарина ВорожищеваВладимир ГарцуновСергей ГорошкоКсения ГусеваАлексей ГуськовИлья ЕрмоловАнна ЕщенкоЭльдар КалимулинВалерий Карпов (II)Александра КиселеваМихаил КремерВильма КутавичютеАлександр КучеренкоЭвклид КюрдзидисПолина Ларькина-ГайворонскаяВиктория МасловаАлександр МизёвСергей Минаев (II)Кирилл НагиевЮрий НасоновНино НинидзеВеневьева НовицкаяАнгелина ПахомоваЕлена ПолянскаяПавел ПоповОлег Савостюк (II)Юлия СнигирьСветлана СтепанковскаяДаниил СтраховТатьяна СтруженковаЮлия ФранцЕлена ХангаЕвгений ЦыгановСергей ЮшкевичТатьяна Яхина
Золотое дноЗолотое дно-2

что почитать?

