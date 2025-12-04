Второе дно: Юлия Снигирь, Кирилл Нагиев и Алексей Гуськов

2 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» онлайн-кинотеатры Иви и START устроили светскую премьеру второго сезона драмы о губительном влиянии денег на семейные связи «Золотое дно»
. Сериал гостям представили актёры Алексей Гуськов
, Юлия Снигирь
, Павел Попов
, Ангелина Пахомова
, Виктория Маслова
, Марина Ворожищева
, Александр Новин, Юрий Насонов, Лидия Вележева
, Даниил Страхов
и другие.
фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Сергей и Елизавета Минаевы
фото: Даниил Страхов
фото: Марина Ворожищева и Илья Ермолов
фото: Павел Попов и Елена Полянская
А среди гостей премьеры были замечены Евгений Цыганов
, Нино Нинидзе
, Кирилл Нагиев
, Диана Арбенина
, Олег Савостюк
, Елена Ханга
, Вильма Кутавичюте
, Михаил Кремер
и многие другие.
фото: Кирилл Нагиев
фото: Нино Нинидзе
фото: Вильма Кутавичюте
фото: Диана Арбенина
фото: Михаил Кремер
фото: Елена Ханга
фото: Юрий Насонов с гостьей премьеры
Первые две серии сериала «Золотое дно-2» доступны на Иви и START с 4 декабря. Новые эпизоды будут выходить на платформах каждую неделю по четвергам.
фото: Олег Савостюк
«Золотое дно-2»
