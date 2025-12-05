«Одна фраза решила всё»: Елена Проклова о причинах развода и воссоединения с третьим мужем

Елена Проклова была замужем трижды, и снова собирается в ЗАГС. Избранник — её бывший супруг, бизнесмен Андрей Тришин, с которым актриса развелась 10 лет назад. В недавнем выпуске программы «Пусть говорят» Елена рассказала, почему решилась тогда на развод: «Я очень люблю всё консервировать, и поэтому я всегда коплю какие-то баночки, бутылочки. Оттираю их, чтобы без наклеек были, чистенькие. Придумываю, какие наклеечки к ним или как написать что-нибудь красиво. И вдруг мне Андрей говорит: «Ты бомжиха! Ты собираешь бутылки». Я когда услышала... А я такая вся из себя красивая: французские духи, красивый спортивный костюм. Говорю: «Я бомжиха? Ну это всё!» И после этого я пошла подала заявление и очень быстренько развелась. Опять-таки артистка, слава Богу. Меня любят».
Спустя годы этот повод для развода актрисе кажется глупым: «Я вот сейчас думаю: «Ну какая дура!» Ну правда. Потому что такие вещи нужно учиться оставлять позади». Истинной причиной развода стала измена мужа, которую Елена простила, но обидная фраза близкого человека оказалась последней каплей. «Он не хотел разводиться. А я не хотела так больше жить, всё время себя насилуя в каких-то мелочах. Я так много работала, что хотелось те часы, дни, когда я свободна, быть счастливой. И поэтому я копила прямо эти обиды. Я себя ими наполняла, чтобы решиться. И в какой-то момент одна фраза решила всё. Фраза, которая сейчас для меня смешна, а тогда я сказала: «Этого не будет больше в моей жизни».
На вопрос о том, зачем снова выходить замуж, актриса ответила так: «Замужество всегда большой вопрос. Существуют какие-то весы: на одну чашу кладёшь обиды, претензии, а на вторую чашу загружаешь то количество радости, благодарности, которая была в жизни. В моей жизни вторая чаша, безусловно, перевешивает». Актриса с бывшим мужем прошли через многое: пережили потерю сына, преодолели страх и решились на рождение дочки. «Когда с человеком прожито больше 30-ти лет вместе, когда столько всего произошло в жизни — и хорошего, и плохого, и того, с чем нельзя мириться, и того, за что можно сражаться и отстаивать друг друга… Вот когда ты всё это перебираешь в одиночестве, то мне начинает казаться: те отношения, что у нас были с Андреем все эти годы, стоят того, чтобы наступить на своё решение о разводе и понять, что этот человек настолько родной, настолько свой», – сказала Елена.
Можно жить, не регистрируя брак, согласна актриса, но это иногда оборачивается ограничениями: «Например, недавно ушёл из жизни мой свёкор, Андрюшка очень переживал. Мы все вместе собрались, чтобы как-то облегчить его страдания. И у нас всегда была мечта: на кладбище, которое у нас рядом, в нашей же деревне, где похоронены мои родители, чтобы там лежали и его родители, и мы с ним. Нельзя! Я первый раз подумала: «Как жалко, что у нас нет штампа в паспорте. Тогда можно было бы похоронить их рядом». Нам пришлось покупать новое место. Слава Богу, нашлось на том же кладбище. Ну вот в каких-то таких бытовых вещах мешает». Актриса объяснила, что их брак с бывшим мужем расторгнут лишь отчасти, и это важное обстоятельство: «Мы венчались, мы не развенчанные. Мы расторгли брак гражданский, а тот брак, что был на века, он остался».
Обиды и разногласия можно оставить позади, если люди дороги друг другу, считает Елена: «Это будет выглядеть ролевыми играми, но мы все играем какие-то роли. Мне захотелось играть роль жены, которая благодарна за те годы, что прожила с ним. Гордой жены, имеющей своё достоинство, отстаивающей свою позицию. Но признающей, что хорошего очень много. Нельзя это выбрасывать из жизни».
