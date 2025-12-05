«Одиночества не надо бояться»: Елена Проклова о гостевом браке и преимуществах расставания

Звезде фильма «Будьте моим мужем»Елене Прокловой 72 года. Актриса хорошо выглядит и прекрасно себя чувствует, несмотря на перенесённый несколько лет назад инсульт. В беседе с Дмитрием Борисовым в шоу «Пусть говорят» Елена поделилась личным рецептом бодрости: «Вообще не чувствую возраст. Мне кажется, что сейчас я себя чувствую лучше, чем какие-то 10-20 лет назад. Энергия ведь откуда-то берётся. Я до сих пор моржую. Сауна, обязательно потом — прорубь и окунуться. Это, наверное, до конца дней. В воду холодную легче заходить, в ледяную. Она там, кстати, +4 градуса всегда».
фото: Елена Проклова
Елена уже 10 лет в разводе с третьим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным. За это время она оценила все плюсы расставания: «За эти годы одинокой самостоятельной жизни я полюбила одиночество. Я стала понимать, что это, может быть, даже лучшее, что есть в жизни человека, когда ты самодостаточен, есть профессия, есть дети, есть где жить. Есть время посвятить его самому себе: своим увлечениям, своим нуждам». Сейчас актриса снова строит отношения с бывшим мужем и, возможно, опять выйдет за него замуж: «Человек, с которым ты прожил столько лет, остаётся твоим близким. Пусть не вот здесь вот или в постели рядом, но он всё равно свой на всю жизнь. Что бы ни было, мы друг друга уже потерять не можем. Потому что не всё можно потерять. Наши взаимоотношения, всё, что нами прожито, потерять нельзя».
У Елены с мужем очень разные привычки, и в быту это часто мешает: «Я очень люблю прохладу. У меня всегда открыты все окна, я не боюсь холода, я купаюсь в проруби. Нравится мне особенно спать, когда открыты окна. Андрей закрывает все окна, включает на полную мощность батареи. И вот так ему комфортно». Чтобы не ссориться, бывшие супруги дома спят в разных спальнях. Но произошли и масштабные перемены, рассказала Елена: «Я отстроила себе жильё в Сочи. Я люблю одиночество, природу, чтобы никого не было, чтобы была прохлада. А Андрей живёт здесь (в подмосковном доме — прим.ред.)».
Елена Проклова считает, что для хороших отношений в семье не обязательно всё время быть рядом: «Что у Андрея, что у меня сейчас такое замечательное время самодостаточности, классного одиночества. Поверьте, его не надо бояться. Это наконец то время, которое ты можешь посвятить себе самому, чего в жизни обычно не бывает».
Актриса приезжает в их семейный подмосковный дом только во время театрального сезона: «В Сочи я живу одна. У меня роскошный сад. У меня цветы, фрукты, овощи, теплицы, подруга, помощница. Я приезжаю в Москву, в это Жостово, только чтобы работать, играть спектакли. Всё остальное время я там. Но этот дом построил мне Андрей».
Елена считает, что другом нужно быть прежде всего самому себе, тогда придёт и удовлетворение жизнью: «Каждому человеку в первую очередь надо брать себя в партнёры. Это правильно. Потому что мы, очень часто в ком-то растворяясь, вообще забываем про себя. И вот тут подстерегают ошибки».
