«Я иногда думаю, что он жив, что его подменили»: Елена Проклова о потере младшего сына

5 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
5 декабря 2025
У Елены Прокловой непростая судьба. Она потеряла троих новорождённых детей: двух мальчиков от брака с врачом Александром Дерябиным и сына от третьего мужа, бизнесмена Андрея Тришина. В первом случае доктора были бессильны, рассказала Елена Дмитрию Борисову в шоу «Пусть говорят»: «Я родила двойню, они были нежизнеспособны. Там медицинские абсолютно показания».

«Я иногда думаю, что он жив, что его подменили»: Елена Проклова о потере младшего сына
фото: Елена Проклова

Во втором случае ребёнка родителям даже не показали, просто сказали, что он умер. Горе сплотило супругов, и даже теплилась надежда, что мальчик жив. Об этом в интервью журналистам «Пусть говорят» сказал Андрей Тришин. Елена грустно прокомментировала: «Мы об этом никогда не говорили. Но самое удивительное, я тоже иногда думаю, что он жив. Особенно когда читаю всякие статьи или слышу разговоры о том, как подменяют детей, как обманывают. Я думаю: «А вдруг он жив?» Мне бы так этого хотелось. Главное, чтобы не продали, чтобы он рос в хорошей семье, если он жив. А если нет, поверьте, такие жизненные страшные вещи гораздо больше скрепляют семью, чем положенные к ногам богатства».

«Я иногда думаю, что он жив, что его подменили»: Елена Проклова о потере младшего сына
фото: Елена Проклова, Андрей Тришин

После трагедии актриса всерьёз задумалась о своём здоровье и вообще о жизни: «Я всю себя на фарш провернула, чтобы понять почему. Я себе сказала: «Тебя за что-то наказывает судьба». Я пересмотрела всю свою жизнь, прежде чем родила Полину». У Елены две взрослых дочери: Арина, от брака с режиссёром Виталием Мелик-Карамовым, и Полина — от третьего мужа Андрея Тришина.
Поиск по меткам
воспоминаниядетиздоровьеоткровение
персоны
Дмитрий Борисов (II)Виталий Мелик-КарамовЕлена Проклова

