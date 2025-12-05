Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии

5 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
5 декабря 2025
В Джайпуре закончились съёмки телепроекта «Тайный миллионер» — нового реалити канала СТС, снятого при поддержке Посольства Индии в Москве и Национальной корпорации развития кино Индии. В приключенческом детективе, наполненном тайнами и загадками, звёздным героям предстояло раскрыть все интриги индийского дворца, чтобы забрать 10 миллионов рублей. А помогал им ведущий Сергей Бурунов.

Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии
фото: Сергей Бурунов


«Честно, первое время был в шоке, работалось не очень легко: никакого чая и танцев, только солнце, роскошные дворцы и изысканная еда. А если серьёзно, как бы так помягче выразиться, я впечатлён и потрясён. У меня, конечно, всякое в жизни бывало, но такое… Здесь и экспериментальный формат реалити, и первая поездка в Индию, которую не забуду никогда. Путешествие-потрясение и новая тема для разговора с психологом», — признался Сергей Бурунов.

Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии

Среди участников шоу, проживавших во дворце Дхулгарх, построенном в 1767 году, были Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Алина Астровская и другие.

Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии
фото: Полина Диброва

Полина Диброва, чей развод с мужем стал предметом горячих споров и обсуждений минувшим летом, призналась, что воспользовалась возможностью сняться в реалити, чтобы отдохнуть. «Совсем не умею врать, поэтому для меня наше реалити как выход из зоны комфорта. Мне также хотелось восстановиться после того, что происходило в медиапространстве последние месяцы. И благодаря проекту в том числе хочу показать, что я не такая, как обо мне пишут в жёлтой прессе».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Содержанки-3». Актриса о сериале >>
«Происшествие в стране Мульти-Пульти». Тизер
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
«Он + она»
«Содержанки-3». Отрывок
«Блогеры и дороги»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я не хотела жить в обмане»: Полина Диброва рассказала о разводе с Дмитрием Дибровым и новом возлюбленном
Поиск по меткам
путешествияреалити
персоны
Алина АстровскаяСергей БуруновЮлия ГаврилинаДмитрий ДибровВладимир МаркониКарина Мурашкина

фотографии >>
Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии фотографии
Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии фотографии
Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии фотографии
Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.

День рождения >>

Алина Волощук
Сергей Деревянко
Сергей Клановский
Владимир Кузнецов (IX)
Шамиль Мухамедов
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Мехди Дехби
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Фрэнки Мюниц
Пола Паттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?