Миллионер из хрущоб: Сергей Бурунов и Полина Диброва снялись в реалити-шоу в Индии

В Джайпуре закончились съёмки телепроекта «Тайный миллионер» — нового реалити канала СТС, снятого при поддержке Посольства Индии в Москве и Национальной корпорации развития кино Индии. В приключенческом детективе, наполненном тайнами и загадками, звёздным героям предстояло раскрыть все интриги индийского дворца, чтобы забрать 10 миллионов рублей. А помогал им ведущий Сергей Бурунов.
фото: Сергей Бурунов
«Честно, первое время был в шоке, работалось не очень легко: никакого чая и танцев, только солнце, роскошные дворцы и изысканная еда. А если серьёзно, как бы так помягче выразиться, я впечатлён и потрясён. У меня, конечно, всякое в жизни бывало, но такое… Здесь и экспериментальный формат реалити, и первая поездка в Индию, которую не забуду никогда. Путешествие-потрясение и новая тема для разговора с психологом», — признался Сергей Бурунов.
Полина Диброва, чей развод с мужем стал предметом горячих споров и обсуждений минувшим летом, призналась, что воспользовалась возможностью сняться в реалити, чтобы отдохнуть. «Совсем не умею врать, поэтому для меня наше реалити как выход из зоны комфорта. Мне также хотелось восстановиться после того, что происходило в медиапространстве последние месяцы. И благодаря проекту в том числе хочу показать, что я не такая, как обо мне пишут в жёлтой прессе».
