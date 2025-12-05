Кино-Театр.Ру
За лидерство и справедливость: Дакота Джонсон, Голди Хоун и Дженнифер Лопес

5 декабря
2025 год

5 декабря 2025
На днях в Беверли-Хиллз прошёл ежегодный гала-вечер Women in Entertainment Gala, организованный изданием The Hollywood Reporter. Специальной премией "за лидерство" была удостоена Гвинет Пэлтроу, а Дженнифер Лопес отметили наградой "за справедливость". Среди гостей ужина также были Дакота Джонсон, Сельма Блэр, Голди Хоун, Сара Полсон, Оливия Манн и Энди МакДауэлл.

фото: Дакота Джонсон

фото: Сара Полсон

фото: Оливия Манн

фото: Сельма Блэр

фото: Энди МакДауэлл

фото: Дженнифер Лопес

фото: Гвинет Пэлтроу

фото: Голди Хоун
Rimma (Гибралтар)   5.12.2025 - 21:37
Хоун не узнать - вся искромсана. МакДауэлл принарядилась, но крайне нелепо. читать далее>>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Лэйк БеллЭлизабет БерклиСелма БлэрКерри ВашингтонМэми ГаммерДакота ДжонсонДженнифер ЛопесЭнди МакдауэллОливия МаннМэделин ПетшСара ПолсонГвинет ПэлтроуРэйчел СенноттРэй СихорнГолди Хоун

