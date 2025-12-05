За лидерство и справедливость: Дакота Джонсон, Голди Хоун и Дженнифер Лопес

На днях в Беверли-Хиллз прошёл ежегодный гала-вечер Women in Entertainment Gala, организованный изданием The Hollywood Reporter. Специальной премией "за лидерство" была удостоена Гвинет Пэлтроу
, а Дженнифер Лопес
отметили наградой "за справедливость". Среди гостей ужина также были Дакота Джонсон
, Сельма Блэр
, Голди Хоун
, Сара Полсон
, Оливия Манн
и Энди МакДауэлл
.
фото: Дакота Джонсон
фото: Сара Полсон
фото: Оливия Манн
фото: Сельма Блэр
фото: Энди МакДауэлл
фото: Дженнифер Лопес
фото: Гвинет Пэлтроу фото: Голди Хоун
