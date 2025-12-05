Кино-Театр.Ру
Независимые: Александр Молочников, Джулия Робертс и Кристен Стюарт

5 декабря
2025 год

5 декабря 2025
1 декабря в Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград американской независимой кинопремии The Gotham Awards, лауреатами которой стали в этом году Джафар Панахи и Пол Томас Андерсон. Среди гостей премии были Рианна, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Кейт Хадсон, Аманда Сейфрид, Джейкоб Элорди и многие другие.

фото: Алек Болдуин с женой
фото: Алек Болдуин с женой

фото: Зои Дойч
фото: Зои Дойч

фото: Рианна и Эйсап Рокки
фото: Рианна и Эйсап Рокки

фото: Наоми Уоттс
фото: Наоми Уоттс

фото: Минни Драйвер
фото: Минни Драйвер

фото: Кристен Стюарт
фото: Кристен Стюарт

фото: Кейт Хадсон
фото: Кейт Хадсон

фото: Джулия Робертс и Лука Гуаданьино
фото: Джулия Робертс и Лука Гуаданьино

фото: Дженнифер Лоуренс
фото: Дженнифер Лоуренс

фото: Эль Фаннинг
фото: Эль Фаннинг

фото: Аманда Сейфред
фото: Аманда Сейфред

фото: Александр Скарсгорд
фото: Александр Скарсгорд

фото: Александр Молочников
фото: Александр Молочников
персоны
Оскар АйзекПол Томас АндерсонДжесси БаклиРоуз БирнАлек БолдуинЛука ГуаданьиноБенисио Дель ТороФелисити ДжонсЗои ДойчМинни ДрайверЧэйс ИнфинитиЛола КёркРайли КиоДженнифер ЛоуренсАлександр МолочниковЭмили МортимерИндия МурДжафар ПанахиИмоджен ПутсПол РаддРианнаМолли РингуолдРенате РинсвеДжулия РобертсЭйсап РоккиМайя РудольфАманда СайфредХлоя СевиньиАлександр СкарсгардСтеллан СкарсгардЭндрю СкоттКристиан СлейтерКристен СтюартАдам СэндлерТесса ТомпсонДжереми Аллен УайтНаоми УоттсЭль ФаннингКейт ХадсонНина ХоссИтан ХоукДжейкоб Элорди

Независимые: Александр Молочников, Джулия Робертс и Кристен Стюарт фотографии
Независимые: Александр Молочников, Джулия Робертс и Кристен Стюарт фотографии
Независимые: Александр Молочников, Джулия Робертс и Кристен Стюарт фотографии
Независимые: Александр Молочников, Джулия Робертс и Кристен Стюарт фотографии
