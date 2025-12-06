Майли Сайрус снова выходит замуж

На днях 33-летняя актриса и певица Майли Сайрус
спровоцировала слухи о помолвке, появившись на премьере фильма «Аватар: Пламя и пепел»
с массивным кольцом на безымянном пальце. Компанию Майли составил её возлюбленный, музыкант Макс Морандо
, с которым артистка встречается уже 4 года.
Чуть позже Майли подтвердила слух, рассказав о помолвке в эфире шоу "Доброе утро, Америка". Макс преклонил колено во время их поездки в Японию. «Меня непросто удивить, потому что я люблю контролировать всё. Но тут я сдалась. Я была очень-очень удивлена».
Ранее Майли была замужем за Лиамом Хемсвортом
: артисты встречались и разбегались в течение 10 лет, узаконили свои отношения в 2018, а уже через год расстались навсегда
. Майли познакомилась с Максом на "слепом свидании", но это практически всё, что известно об их отношениях. Усвоив уроки прошлого, артиста предпочитает не распространяться о своей личной жизни ни в интервью, ни в соцсетях. Кстати, Лиам тоже почувствовал готовность к новому браку и в сентябре сделал предложение
своей возлюбленной Габриэлле Брукс
.
