Ким Кэттролл вышла замуж

Звезда сериала «Секс в большом городе»Ким Кэттролл 4 декабря вышла замуж в четвёртый раз, сообщает издание People. С супругом, звукорежиссёром Расселом Томасом, они познакомились в 2016 году на BBC, когда Ким появилась в эпизоде программы «Женский час». Тогда же они подписались друг на друга в соцсетях. В одном из интервью изданию Glamour в 2018 году Кэттролл рассказала, как развивались события после знакомства: «Он отправил мне сообщение напрямую. Это было очень современно и легко».
фото: Ким Кэттролл
Пара переписывалась, и в конце концов Томас навестил актрису в Ванкувере. «Это было очень смело с его стороны, потому что мы на самом деле мало знали друг друга, кроме нескольких обедов вместе. Но он пришёл, и мы прекрасно поладили», - рассказала Ким изданию People в 2020 году. «И с тех пор мы вместе!» - заключила актриса.
фото: Ким Кэттролл и Рассел Томас
Несколько лет Ким и Рассел не афишировали свои романтические отношения. Только в июне 2025 года актриса рассказала изданию The Times, что у неё роман с мужчиной на 14 лет моложе. Торжество прошло тихо и скромно в Старой ратуше Лондона, где собрались близкие родственники и друзья пары.
