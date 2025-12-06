Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ким Кэттролл вышла замуж

6 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
6 декабря 2025
Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэттролл 4 декабря вышла замуж в четвёртый раз, сообщает издание People. С супругом, звукорежиссёром Расселом Томасом, они познакомились в 2016 году на BBC, когда Ким появилась в эпизоде программы «Женский час». Тогда же они подписались друг на друга в соцсетях. В одном из интервью изданию Glamour в 2018 году Кэттролл рассказала, как развивались события после знакомства: «Он отправил мне сообщение напрямую. Это было очень современно и легко».

Ким Кэттролл вышла замуж
фото: Ким Кэттролл


Пара переписывалась, и в конце концов Томас навестил актрису в Ванкувере. «Это было очень смело с его стороны, потому что мы на самом деле мало знали друг друга, кроме нескольких обедов вместе. Но он пришёл, и мы прекрасно поладили», - рассказала Ким изданию People в 2020 году. «И с тех пор мы вместе!» - заключила актриса.

Ким Кэттролл вышла замуж
фото: Ким Кэттролл и Рассел Томас

Несколько лет Ким и Рассел не афишировали свои романтические отношения. Только в июне 2025 года актриса рассказала изданию The Times, что у неё роман с мужчиной на 14 лет моложе. Торжество прошло тихо и скромно в Старой ратуше Лондона, где собрались близкие родственники и друзья пары.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Секс в большом городе». ТВ-ролик >>
«Секс в большом городе». 2 сезон. Трейлер на английском языке
«Секс в большом городе». 4 сезон. Трейлер на английском языке
«Секс в большом городе». 6 сезон. Трейлер на английском языке
«Секс в большом городе». 1 сезон. Трейлер на английском языке
«Секс в большом городе». 3 сезон. Трейлер на английском языке

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ким Кэттролл рассказала о проблемах женщин «за шестьдесят»
«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением
Ким Кэттролл появится в продолжении «Секса в большом городе»
Поиск по меткам
любовь
персоны
Ким Кэттролл
фильмы
Секс в большом городе

фотографии >>
Ким Кэттролл вышла замуж фотографии
Ким Кэттролл вышла замуж фотографии
Ким Кэттролл вышла замуж фотографии
Ким Кэттролл вышла замуж фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.
Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.

День рождения >>

Александр Балуев
Александр Герелес
Екатерина Кабак
Виктория Клинкова
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Хайрулла Сагдиев
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова
Ноэл Кларк
Олаф Любашенко
Агнес Мурхед
Бартош Опаня
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?