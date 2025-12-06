Кино-Театр.Ру
«У этого мира слишком много требований к женщине»: Регина Тодоренко о гендерной несправедливости

6 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
6 декабря 2025
Регина Тодоренко недавно стала мамой в третий раз. Телеведущая не скрывает, что материнство сейчас даётся ей непросто. Отдельно её возмущает позиция общества по отношению к женской внешности после родов. Об этом она рассказала в своём Телеграм-канале: «Недавно услышала от коллеги: «Так ты уже 2 месяца назад родила, должна быть в хорошей форме». Что? Я не уже, я всего 2 месяца назад родила третьего ребёнка. У меня мир перевернулся, семейный уклад стал кардинально другим».

фото: Регина Тодоренко с сыном
фото: Регина Тодоренко с сыном


Регина перечислила, сколько всего ей как маме приходится делать: «За 2 месяца я успела реорганизовать быт, перестроить свой рабочий график так, чтобы старшим сыновьям уделять достаточно времени. Водить их на гимнастику и на скалолазание, кормить малыша грудью днем и ночью, хватая минуты сна, чтобы восстановиться. Ходить с мужем раз в неделю на свидание, посетить всех врачей, организовать диспансеризацию всем детям и в промежутках успеть к гинекологу. Сделать закупку зимнего гардероба для старших, откалибровать все графики, в том числе рабочие».

фото: Регина Тодоренко с сыном
фото: Регина Тодоренко с сыном



«За это время у меня было 17 работ», — рассказала телеведущая, — «Соответственно, 17 примерок, подготовка интервью с психологом, съёмка для крупного издания, ведение самых масштабных проектов в стране. А я вот только из женских подгузников, извините, выпрыгнула. Из меня недавно целый человек вышел!» Регина напомнила, что помимо всего перечисленного на женщинах и бытовые заботы: «Я ещё молчу про приготовление еды и уборку, стирку, глажку. Ведь женщина и это должна успеть (спасибо моей свекрови и нашим помощникам, без них я бы не справилась)».

фото: Регина Тодоренко с мужем и старшими детьми
фото: Регина Тодоренко с мужем и старшими детьми

В жизни любой семьи случаются и форс-мажоры, заметила телеведущая: «А ещё дети болеют и их надо лечить. Это тоже зачастую ложится на плечи мам. Ещё и формы подавай, чтобы с прессом была, серьёзно? Да тут бы до душа успеть дойти и волосы расчесать». «По-моему, у этого мира слишком много требований к женщине. Вам так не кажется?» — завершила свой монолог Регина.
персоны
Регина Тодоренко

