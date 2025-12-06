Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях

6 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
6 декабря 2025
Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова несмотря на публичность своей профессии очень домашний человек. В интервью изданию «Hello!» актриса рассказала, как устроена её жизнь за пределами съёмок: «Обычно у нас действительно много гостей, часто спонтанных. Могут зайти соседи, дети приводят своих друзей, мы с мужем можем приехать вместе с кем-то из коллег. У нас даже есть правило: в доме всегда должна быть еда в таком количестве, чтобы в любой момент накрыть красивый стол и вкусно накормить гостей. В этом есть какая-то очень правильная энергия. Это про любовь, про созидание». Вместе с тем актриса не превращает семейное гнездо в место для светских раутов: «Конечно, бывают разные периоды: дом всё-таки живет жизнью своих хозяев. Когда у меня много работы и случается передозировка общением, дом становится моей берлогой. Я совершенно не из тех, кто может поддерживать общение через силу, специально с кем-то дружить или организовывать какие-то вечера, приёмы. А вот когда от души, тогда прямо радостно. Гостей мы любим. Да и поесть любим».

«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях
фото: Светлана Иванова

По словам актрисы, еду всегда готовит тот, кто не занят. В приготовлении пищи Светлана неожиданно открыла для себя много приятного: «Для меня, например, приготовление еды — это лучшая терапия, я так отдыхаю. Серьёзно! Могу после смены в кино или после спектакля прийти домой и начать варить суп. Если бы мне лет десять назад кто-то сказал, что я так буду отдыхать, я бы, конечно, не поверила».

«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях
фото: Светлана Иванова и Джаник Файзиев

Дом делают домом его обитатели, считает актриса: «Если кто-то уехал, в доме сразу пусто. А если мы уезжаем куда-то всей семьей, есть ощущение, что мы и наш дом с собой туда перевозим». Пространство дома отражает ценности каждого члена семьи, их интересы и увлечения, рассказала Светлана: «Зелёные стены, красные двери — много цвета, ярких деталей, мелочей. Я из тех, кто не просто хранит детские поделки и рисунки, но и интегрирует их в интерьер. Может быть, даже больше, чем хотелось бы, но ничего не могу с собой поделать: это всё для меня безумно важно и ценно». В дом, где сейчас живут Светлана с мужем, режиссёром Джаником Файзиевым, и детьми, они переехали после рождения младшей дочери Миры: «Буквально: пока я рожала ребёнка, муж доделывал ремонт. Собственно, поэтому дом такой яркий: я как девочка, возможно, была бы не так смела в дизайнерских решениях».

«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях
фото: Светлана Иванова с мужем и дочерью

За семейные традиции отвечает Светлана. Актриса считает, что при плотном съёмочном графике, постоянных разъездах ритуалы и традиции заземляют и успокаивают. «Например, каждый год, начиная с 1 декабря, моим детям пишет письма Зима. Это такая вариация на тему адвент-календаря, которую я подглядела у своей школьной подружки. Иногда Зима приносит какие-то подарки со смыслом, иногда даёт задания. Так дочки, например, выучили Бродского, Пастернака, какие-то новогодние стихи. Интегрирую и воспитательные моменты: через письмо можно обыграть, обговорить какую-то ситуацию. Дети тоже пишут письма Зиме в ответ, и я их все бережно храню».

«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях
фото: Светлана Иванова с дочерьми

Несмотря на занятость Светлана всегда находит время для этой приятной зимней традиции: «Мне каждый раз муж говорит: «Господи, какая ты неленивая». Потому что это же надо еще не уснуть, ночью это всё написать, в красивую бумажку упаковать. Я надеюсь, моя младшая дочь не прочитает это интервью, потому что она верит, что это пишет Зима. Старшая, конечно, знает, что это я. Но и тут есть классный элемент игры: переписываясь с Зимой, она понимает, что переписывается со мной».

«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях
фото: Светлана Иванова и Джаник Файзиев

Новый год актриса теперь всегда встречает дома: «Несколько раз отмечали в других странах — не понравилось. Нам хочется самого ощущения дома, снега, ёлки нашей классной во дворе. У нас каждый год битва: живую ёлку ставить или искусственную? Муж вечно жалеет ёлки и требует искусственную, но в прошлом году я отвоевала настоящую — ужасно хотелось, чтобы пахло на весь дом. В этот раз, наверное, придётся уступить. А в следующем году снова попробую!»
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Тест на беременность». Трейлер №2 >>
«Тест на беременность»
«Август. Восьмого»
«Темный мир»
«Мур-Мур». Трейлер №2
«Остановка по требованию». ТВ-ролик

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Так бывает. Не я первая, не я последняя»: Светлана Иванова о романе с женатым Джаником Файзиевым
Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Светлана ИвановаДжаник Файзиев
фильмы
Тест на беременность

фотографии >>
«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях фотографии
«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях фотографии
«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.
Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.

День рождения >>

Александр Балуев
Александр Герелес
Екатерина Кабак
Виктория Клинкова
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Хайрулла Сагдиев
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова
Ноэл Кларк
Олаф Любашенко
Агнес Мурхед
Бартош Опаня
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?