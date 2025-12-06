«Каждый год моим детям пишет письма Зима»: Светлана Иванова о доме и семейных традициях

Звезда сериала «Тест на беременность»Светлана Иванова несмотря на публичность своей профессии очень домашний человек. В интервью изданию «Hello!» актриса рассказала, как устроена её жизнь за пределами съёмок: «Обычно у нас действительно много гостей, часто спонтанных. Могут зайти соседи, дети приводят своих друзей, мы с мужем можем приехать вместе с кем-то из коллег. У нас даже есть правило: в доме всегда должна быть еда в таком количестве, чтобы в любой момент накрыть красивый стол и вкусно накормить гостей. В этом есть какая-то очень правильная энергия. Это про любовь, про созидание». Вместе с тем актриса не превращает семейное гнездо в место для светских раутов: «Конечно, бывают разные периоды: дом всё-таки живет жизнью своих хозяев. Когда у меня много работы и случается передозировка общением, дом становится моей берлогой. Я совершенно не из тех, кто может поддерживать общение через силу, специально с кем-то дружить или организовывать какие-то вечера, приёмы. А вот когда от души, тогда прямо радостно. Гостей мы любим. Да и поесть любим».
фото: Светлана Иванова
По словам актрисы, еду всегда готовит тот, кто не занят. В приготовлении пищи Светлана неожиданно открыла для себя много приятного: «Для меня, например, приготовление еды — это лучшая терапия, я так отдыхаю. Серьёзно! Могу после смены в кино или после спектакля прийти домой и начать варить суп. Если бы мне лет десять назад кто-то сказал, что я так буду отдыхать, я бы, конечно, не поверила».
фото: Светлана Иванова и Джаник Файзиев
Дом делают домом его обитатели, считает актриса: «Если кто-то уехал, в доме сразу пусто. А если мы уезжаем куда-то всей семьей, есть ощущение, что мы и наш дом с собой туда перевозим». Пространство дома отражает ценности каждого члена семьи, их интересы и увлечения, рассказала Светлана: «Зелёные стены, красные двери — много цвета, ярких деталей, мелочей. Я из тех, кто не просто хранит детские поделки и рисунки, но и интегрирует их в интерьер. Может быть, даже больше, чем хотелось бы, но ничего не могу с собой поделать: это всё для меня безумно важно и ценно». В дом, где сейчас живут Светлана с мужем, режиссёром Джаником Файзиевым, и детьми, они переехали после рождения младшей дочери Миры: «Буквально: пока я рожала ребёнка, муж доделывал ремонт. Собственно, поэтому дом такой яркий: я как девочка, возможно, была бы не так смела в дизайнерских решениях».
фото: Светлана Иванова с мужем и дочерью
За семейные традиции отвечает Светлана. Актриса считает, что при плотном съёмочном графике, постоянных разъездах ритуалы и традиции заземляют и успокаивают. «Например, каждый год, начиная с 1 декабря, моим детям пишет письма Зима. Это такая вариация на тему адвент-календаря, которую я подглядела у своей школьной подружки. Иногда Зима приносит какие-то подарки со смыслом, иногда даёт задания. Так дочки, например, выучили Бродского, Пастернака, какие-то новогодние стихи. Интегрирую и воспитательные моменты: через письмо можно обыграть, обговорить какую-то ситуацию. Дети тоже пишут письма Зиме в ответ, и я их все бережно храню».
фото: Светлана Иванова с дочерьми
Несмотря на занятость Светлана всегда находит время для этой приятной зимней традиции: «Мне каждый раз муж говорит: «Господи, какая ты неленивая». Потому что это же надо еще не уснуть, ночью это всё написать, в красивую бумажку упаковать. Я надеюсь, моя младшая дочь не прочитает это интервью, потому что она верит, что это пишет Зима. Старшая, конечно, знает, что это я. Но и тут есть классный элемент игры: переписываясь с Зимой, она понимает, что переписывается со мной».
фото: Светлана Иванова и Джаник Файзиев
Новый год актриса теперь всегда встречает дома: «Несколько раз отмечали в других странах — не понравилось. Нам хочется самого ощущения дома, снега, ёлки нашей классной во дворе. У нас каждый год битва: живую ёлку ставить или искусственную? Муж вечно жалеет ёлки и требует искусственную, но в прошлом году я отвоевала настоящую — ужасно хотелось, чтобы пахло на весь дом. В этот раз, наверное, придётся уступить. А в следующем году снова попробую!»
