Подростковое кино: Елена Морозова, Евгения Ахременко и Елена Ксенофонтова

6 декабря
2025 год

6 декабря 2025
4 декабря в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма «Сожалею о тебе», снятого по мотивам одноименного романа-бестселлера писательницы Колин Гувер. Среди гостей премьеры были Елена Морозова, Вильма Кутавичюте, Елена Ксенофонтова, Евгения Ахременко, Иван Трушин многие и другие.

фото: Вильма Кутавичюте

фото: Евгения Ахременко

фото: Елена Ксенофонтова

фото: Елена Морозова с детьми

фото: Иван Трушин и Елизавета Долбникова

«Сожалею о тебе» в прокате с 11 декабря 2025 года.

«Сожалею о тебе»
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
Евгения АхременкоМарко ДинеллиЕлизавета ДолбниковаГлафира КозулинаСерафима КрасниковаЕлена КсенофонтоваВильма КутавичютеЕлена МорозоваИван Трушин
Сожалею о тебе

что почитать?

