Подростковое кино: Елена Морозова, Евгения Ахременко и Елена Ксенофонтова

4 декабря в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма «Сожалею о тебе»
, снятого по мотивам одноименного романа-бестселлера писательницы Колин Гувер
. Среди гостей премьеры были Елена Морозова
, Вильма Кутавичюте
, Елена Ксенофонтова
, Евгения Ахременко
, Иван Трушин
многие и другие.
фото: Вильма Кутавичюте
фото: Евгения Ахременко
фото: Елена Ксенофонтова
фото: Елена Морозова с детьми
«Сожалею о тебе» в прокате с 11 декабря 2025 года.
фото: Иван Трушин и Елизавета Долбникова
«Сожалею о тебе»
