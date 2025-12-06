Кино-Театр.Ру
Ёлка первая: Иван Ургант, Мария Миронова и Ксения Собчак

6 декабря
2025 год

6 декабря 2025
Декабрь не успел начаться, а парад ёлок в Москве уже стартовал: 30 ноября в отеле The Carlton Moscow прошла благотворительная ёлка фонда "Друзья". Ведущими ёлки были Иван Ургант и Алла Михеева, а среди гостей были замечены Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв, Мария Миронова, Софико Шеварднадзе и многие другие.

фото: Иван Ургант

фото: Алла Михеева

фото: Ксения Собчак

фото: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина

фото: Мария Миронова

фото: Софико Шеварнадзе

фото: Светлана Бондарчук
персоны
Светлана БондарчукАлексей ВоробьёвАида ГарифуллинаМария Миронова (II)Алла МихееваКсения СобчакИван УргантСофико Шеварднадзе

