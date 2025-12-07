Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Они две мои субличности»: Светлана Иванова о воспитании дочерей

7 декабря
2025 год

7 декабря 2025
У Светланы Ивановой и режиссёра Джаника Файзиева две общих дочери. Полине скоро уже 14, а Мира пошла этой осенью в школу. В интервью изданию «Hello!» актриса рассказала, что у неё доверительные отношения с дочками: «Ничего специального я для этого не делала, так просто сложилось на протяжении нашей жизни. При этом не могу сказать, что я адепт воспитательной конструкции «мама-друг». Мне очень понравилось интервью актрисы Риз Уизерспун, в котором она с иронией, но довольно жёстко сказала: «Я своим детям никакой не друг, я мама. Друг не может нести ответственность за других людей». Я всё-таки значимый взрослый, который действительно за многое отвечает и должен быть опорой и регулировщиком каких-то границ — и в семье, и в общении с миром».

«Они две мои субличности»: Светлана Иванова о воспитании дочерей
фото: Светлана Иванова с дочерьми

Полина снялась с мамой в одном из эпизодов фильма «Вратарь Галактики», сейчас интересуется творчеством, что неудивительно: «Всё-таки она растёт в творческой атмосфере, да и гены дают о себе знать. В общем, Полина всё больше интересуется искусством и очень много рефлексирует в разговорах со мной о том, как выбрать профессию по душе. Она видит, как горят своим делом мама и папа, и ей хочется так же». Год назад актриса вместе с дочками снялась в фотосессии для известного журнала, девочкам понравилось. «Они периодически спрашивают: «А когда мы ещё будем сниматься?» — рассказала Светлана.

«Они две мои субличности»: Светлана Иванова о воспитании дочерей
фото: Светлана Иванова с дочерью

Старшей дочери скоро предстоит событие, она получит важный документ: «Представляете? Паспорт! Не понимаю, откуда у меня такой взрослый ребенок, это какие-то мошенники», — пошутила актриса. Светлана рассказала, что её подростковый возраст прошёл спокойно. Со старшей дочерью в этот период тоже нет сложностей: «Довольно безболезненно протекает для нашей семьи переходный возраст Полины. Не всегда, наверное, безболезненно для неё самой: Полина очень тонко чувствует и глубоко воспринимает эмоциональные изменения, которые с ней случаются. Но при этом она не закрывается, а делится, так что её пубертат нас, по крайней мере пока, наоборот, сблизил. И да, Полина очень на меня похожа — она моего устройства человек. Думаю, у нас классный баланс», — считает актриса, — «Опять же, меня спасает то, что я хорошо себя помню и подростком, и уже постарше, и, проживая с дочерью её опыт, с удовольствием возвращаюсь к своим воспоминаниям».

«Они две мои субличности»: Светлана Иванова о воспитании дочерей
фото: Светлана Иванова с дочерью

Светлана рассказала, что наблюдение за взрослением дочерей мужа от первого брака её успокаивало: «Я видела, как из детей они превращались в девушек, а потом и в молодых женщин. И это, как мне кажется, тоже дало классный терапевтический эффект. Для меня не стало шоком, что ребёнок вырос. Для меня шок, что это мой собственный ребёнок и что это произошло так быстро. Но все эти изменения мне очень нравятся. И вообще мои дети мне страшно нравятся».

«Они две мои субличности»: Светлана Иванова о воспитании дочерей
фото: Светлана Иванова с дочерью

По словам актрисы, Полина и Мира разные: «С одной стороны, они очень похожи. И конечно, младшая невольно копирует старшую. Но в плане душевной организации они разные. Когда Мира проходила тестирование в школу, психологи написали про неё: «трепетная лань». Полина всё-таки не лань, а скорее такой…бронепоезд. Всегда думаю, что это какие-то две мои субличности: одна — бронепоезд, вторая — трепетная лань». Актриса призналась в том, что на одном ребёнке не остановилась бы: «Двоих минимум! Вообще детей должно быть много».
что почитать?