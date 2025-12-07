Кино-Театр.Ру
«Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами

7 декабря
2025 год

7 декабря 2025
Ксения Собчак стала гостьей шоу «Натальная карта», в эфире которого астролог-любитель и начинающая актриса Олеся Иванченко попробовала раскрыть личность гостьи с помощью небесных тел. Когда беседа дошла до темы трепетных чувств, выяснилось, что Ксения никогда не руководствуется материальными соображениями в вопросах любви.

«Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами

«Мужчина должен быть немного в себе, загадочным, интеллектуальным. Мне нравятся уверенные в себе, но тихие мужчины. Потому что это заблуждение, что самый уверенный в себе человек в тусовке — это тот, кто травит без перерыва байки».

Ксения признала, что её первый муж, актёр Максим Виторган, выбивался из её типажа. «Но он очень умный человек. Уровень образования, возможность говорить на самые разные темы — это очень важный фактор. Для меня вообще мозг — это самая эрогенная зона. Дури мне и своей хватает, мне хочется припасть к источнику. И почувствовать, что это человек, который имеет право быть круче меня в моих же глазах. Он точно должен быть умнее меня».

«Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами

Ксения Анатольевна несколько раз упомянула психоанализ, который помог ей разобраться в себе и перестать тратить время на неподходящих мужчин. «Принцип «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» работал со мной в молодости. Избегающий тип привязанности и прочее. Но это лечится. Психоанализ — великая вещь. Как только ты осознаёшь, что на самом деле тебя привлекает в этих мужчинах, это перестаёт на тебя действовать. Всё становится слишком очевидным. Как раньше было? Тебя отвергли, а ты думаешь «Боже, какой интересный мужчина, он меня на х** послал». А сейчас думаешь: «Ну и идиот». Для того, чтобы иметь глубокие отношения, надо выбирать мужчину, который к этому готов. И собственно над этим я провела шикарную работу, я собой горжусь», — заключила Собчак.

«Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами

В заключении Ксения призналась, что совсем не меркантильна в любви. «Я очень про любовь. Это странно от меня звучит, я понимаю. Но для меня любовь — это самое главное в жизни. У меня же была история, когда я не вышла замуж и сбежала с собственной свадьбы за неделю до. У меня был супер-миллиардер (Александр Шустерович — прим. ред.), богатейший человек того времени. Сбежала к бедному парню-дипломату. Продавала украшения, чтобы нам с ним первое время было на что жить. Я вообще про любовь всегда. Я никогда не выберу деньги. Хотя деньги для меня очень важны. Но важнее любви нет ничего.

«Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами

Всё что мне нужно, я и так заработаю. Зачем тебе зарабатывать много, чтобы ещё и дома быть с человеком, который много зарабатывает и это его главное достижение? Если бы я хотела быть содержанкой, это была бы классная идея. Для меня очень важна карьера, деньги и самой это всё делать. Поэтому дом для меня — это пространство любви. И так было всегда».
Скорбим

Олег Урюмцев
6 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Олег Урюмцев.
Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.

что почитать?