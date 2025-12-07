«Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами

Ксения Собчак
стала гостьей шоу «Натальная карта»
, в эфире которого астролог-любитель и начинающая актриса Олеся Иванченко
попробовала раскрыть личность гостьи с помощью небесных тел. Когда беседа дошла до темы трепетных чувств, выяснилось, что Ксения никогда не руководствуется материальными соображениями в вопросах любви.
«Мужчина должен быть немного в себе, загадочным, интеллектуальным. Мне нравятся уверенные в себе, но тихие мужчины. Потому что это заблуждение, что самый уверенный в себе человек в тусовке — это тот, кто травит без перерыва байки»
.
Ксения признала, что её первый муж, актёр Максим Виторган
, выбивался из её типажа. «Но он очень умный человек. Уровень образования, возможность говорить на самые разные темы — это очень важный фактор. Для меня вообще мозг — это самая эрогенная зона. Дури мне и своей хватает, мне хочется припасть к источнику. И почувствовать, что это человек, который имеет право быть круче меня в моих же глазах. Он точно должен быть умнее меня».
Ксения Анатольевна несколько раз упомянула психоанализ, который помог ей разобраться в себе и перестать тратить время на неподходящих мужчин. «Принцип «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» работал со мной в молодости. Избегающий тип привязанности и прочее. Но это лечится. Психоанализ — великая вещь. Как только ты осознаёшь, что на самом деле тебя привлекает в этих мужчинах, это перестаёт на тебя действовать. Всё становится слишком очевидным. Как раньше было? Тебя отвергли, а ты думаешь «Боже, какой интересный мужчина, он меня на х** послал». А сейчас думаешь: «Ну и идиот». Для того, чтобы иметь глубокие отношения, надо выбирать мужчину, который к этому готов. И собственно над этим я провела шикарную работу, я собой горжусь»
, — заключила Собчак.
В заключении Ксения призналась, что совсем не меркантильна в любви. «Я очень про любовь. Это странно от меня звучит, я понимаю. Но для меня любовь — это самое главное в жизни. У меня же была история, когда я не вышла замуж и сбежала с собственной свадьбы за неделю до. У меня был супер-миллиардер
(Александр Шустерович — прим. ред.), богатейший человек того времени. Сбежала к бедному парню-дипломату. Продавала украшения, чтобы нам с ним первое время было на что жить. Я вообще про любовь всегда. Я никогда не выберу деньги. Хотя деньги для меня очень важны. Но важнее любви нет ничего.
Всё что мне нужно, я и так заработаю. Зачем тебе зарабатывать много, чтобы ещё и дома быть с человеком, который много зарабатывает и это его главное достижение? Если бы я хотела быть содержанкой, это была бы классная идея. Для меня очень важна карьера, деньги и самой это всё делать. Поэтому дом для меня — это пространство любви. И так было всегда».
