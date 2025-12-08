«Я выгляжу гораздо хуже, чем я есть»: Ксения Собчак о своей истинной сущности

Недавно Ксения Собчак побывала в шоу «Натальная карта», где поговорила с Олесей Иванченко и Дмитрием Журавлёвым на довольно личные темы. В частности, Ксения посетовала на то, какое впечатление она производит на окружающих: «Все меня считают высокомерной, с чем я вообще не согласна. Я ромашка! Например, у меня зрение -4, я ничего не вижу, у меня рассеянное внимание. Я прихожу куда-то и могу с кем-то не поздороваться, потому что я просто не вижу ничего, мне тяжело. А люди стали считывать это так: вот она высокомерная, она со мной не поздоровалась. И я теперь как дурак: куда ни приду, как ласковый дедушка со всеми здороваюсь. Знакомы, не знакомы, со всеми целуюсь, обнимаюсь. Люди иногда в шоке. Я могу подойти и обнять человека, которого вообще не знаю. Я думаю, так лучше. Я в себе высокомерия не чувствую вообще. Но большинство людей считает, что я высокомерная».
фото: Ксения Собчак
При этом Ксения признала, что такой образ создаётся благодаря работе и она часто жёсткий интервьюер: «Я с напильником ни к кому не приезжаю. Я могу спровоцировать, но я это всегда делаю с очень понятной профессиональной целью, чтобы из человека что-то вытащить. А там уж как вытаскивается. Я в этом смысле хирург: ты разрезал, если там всё аккуратненькое, розовое, без рака, ты взял и зашил. А иногда разрезал, а там только откачивай».
фото: Ксения Собчак
Ксения Анатольевна уверена, что мнение людей о ней несправедливо: «Я выгляжу гораздо хуже, чем я есть. Это правда. Вот с этим я соглашусь. Это на самом деле мой инструмент. У меня есть близкие друзья, у меня прекрасная семья. Работа, общественное мнение и внешность играют против меня, а если человек чуть-чуть меня узнаёт, он понимает, что это всё ко мне не имеет большого отношения. В каких-то вещах я требовательная, могу наорать, но по сути я человек довольно мягкий и беззащитный».
