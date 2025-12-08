Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации

8 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
8 декабря 2025
Ксения Собчак стала героиней очередного выпуска шоу «Натальная карта», где астролог-любитель и начинающая актриса Олеся Иванченко, призывая звёзды, вызвала свою гостью на откровенный разговор. Олеся рассказала Ксении Анатольевне, что однажды встретила её в самолёте, и Ксения показалась ей милой и хрупкой. Олеся предположила, что если бы журналистка вела себя не так жёстко, это вызвало бы большую симпатию людей. Однако Ксения не согласилась, что ей это необходимо: «У меня нет цели, чтобы люди потянулись. Это мой главный секрет. Я считаю, что главное, чем я всех бешу и раздражаю, моя главная суперсила в том, что я живу для себя. Я искренне считаю, что надо жить так, как тебе классно. Что ты крутой и делаешь то, что считаешь правильным».

«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации
фото: Ксения Собчак

Ксения Анатольевна давно не меряет свои поступки чужим мнением: «У меня нет этой темы «А что подумают люди, как они сейчас на меня отреагируют». Я давно прошла этот период, в том числе потому, что меня много хейтили. Это ещё даже не было связано со мной, с самого детства. И у меня какой-то есть к этому большой иммунитет». Журналистка считает, что каждый должен думать о себе, а не оценивать других людей: «Люди пусть живут свою жизнь. Мне кажется, каждый должен жить свою жизнь, проживать её классно и счастливо. На самом деле, у нас у всех не так много лет осталось. Зачем тратить жизнь на мысли о том, кто обо мне что подумает, какие комментарии про меня написали».

«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации
фото: Ксения Собчак

Во всём, что она делает, Ксения Анатольевна ориентируется исключительно на собственное мнение или мнение значимых для неё коллег: «Главное — тебе понравилось. Я себе всегда этот вопрос задаю. И если мне нравится, мне вообще всё равно».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Два разных исхода»: Ксения Собчак высказалась об «отмене» Ивана Урганта и возвращении Данилы Козловского
«Молодые дарования, "соевое" поколение»: Ксения Собчак прокомментировала уход Кантемира Балагова из кино
«Она меня раздражает»: Сергей Шнуров объяснил, почему написал оскорбительную песню про Ксению Собчак
Поиск по меткам
мнениеоткровение
персоны
Олеся ИванченкоКсения Собчак

фотографии >>
«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации фотографии
«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации фотографии
«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации фотографии
«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сулимов
8 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Сулимов.
Вячеслав Криштофович
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Вячеслав Криштофович.
Дмитрий Красильников
6 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красильников.
Олег Урюмцев
6 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Олег Урюмцев.
Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.

День рождения >>

Лев Борисов
Юра Борисов
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Фёдор Гуринец
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Варвара Феофанова
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэвид Кэррадайн
Доминик Монахэн
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Тери Хэтчер
Максимилиан Шелл
все родившиеся 8 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram