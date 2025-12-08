«Мне не надо, чтобы люди ко мне тянулись»: Ксения Собчак о своей репутации

Ксения Собчак стала героиней очередного выпуска шоу «Натальная карта», где астролог-любитель и начинающая актриса Олеся Иванченко, призывая звёзды, вызвала свою гостью на откровенный разговор. Олеся рассказала Ксении Анатольевне, что однажды встретила её в самолёте, и Ксения показалась ей милой и хрупкой. Олеся предположила, что если бы журналистка вела себя не так жёстко, это вызвало бы большую симпатию людей. Однако Ксения не согласилась, что ей это необходимо: «У меня нет цели, чтобы люди потянулись. Это мой главный секрет. Я считаю, что главное, чем я всех бешу и раздражаю, моя главная суперсила в том, что я живу для себя. Я искренне считаю, что надо жить так, как тебе классно. Что ты крутой и делаешь то, что считаешь правильным».
фото: Ксения Собчак
Ксения Анатольевна давно не меряет свои поступки чужим мнением: «У меня нет этой темы «А что подумают люди, как они сейчас на меня отреагируют». Я давно прошла этот период, в том числе потому, что меня много хейтили. Это ещё даже не было связано со мной, с самого детства. И у меня какой-то есть к этому большой иммунитет». Журналистка считает, что каждый должен думать о себе, а не оценивать других людей: «Люди пусть живут свою жизнь. Мне кажется, каждый должен жить свою жизнь, проживать её классно и счастливо. На самом деле, у нас у всех не так много лет осталось. Зачем тратить жизнь на мысли о том, кто обо мне что подумает, какие комментарии про меня написали».
фото: Ксения Собчак
Во всём, что она делает, Ксения Анатольевна ориентируется исключительно на собственное мнение или мнение значимых для неё коллег: «Главное — тебе понравилось. Я себе всегда этот вопрос задаю. И если мне нравится, мне вообще всё равно».
