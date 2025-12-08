Кино-Театр.Ру
Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко

8 декабря
2025 год

Лайфстайл >>
8 декабря 2025
ТВ-3 представил новый сезон на закрытой презентации в ДК «Кристалл» и впервые показал ключевые проекты 2025–2026 годов, эксклюзивные материалы и элементы обновлённой стратегии канала. Гостями светского мероприятия стали Эвелина Блёданс, Олеся Фаттахова, Ирина Темичева, Лукерья Ильяшенко, Марина Ворожищева, Кузьма Сапрыкин, Игорь Ознобихин, Денис Власенко и многие другие.

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Эвелина Блёданс

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Олеся Фаттахова

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Ирина Темичева

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Лукерья Ильяшенко

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Марина Ворожищева

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Ирина Безрукова

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Диана Милютина

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Игорь Ознобихин

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Кузьма Сапрыкин

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Денис Власенко

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Маша Кошина

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Михаил Кремер

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Александр Златопольский и Анфиса Чехова

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Артём Михалков

Новая вселенная: Эвелина Блёданс, Марина Ворожищева и Денис Власенко
фото: Олег и Александра Верещигины
обсуждение >>
№ 1
Alexey Golovanov   8.12.2025 - 17:50
Это Эвелина - новая? читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Алексей АнищенкоКарен АрутюновИрина БезруковаЭвелина БлёдансНадежда БорисоваАлексей ВакуловОлег ВерещагинДенис ВласенкоЮлия ВолковаМарина ВорожищеваАлександр ЗлатопольскийЛукерья ИльяшенкоИван КокоринМаша КошинаМихаил КремерДарья МатвееваДиана МилютинаАртём МихалковИгорь ОзнобихинКузьма СапрыкинИрина ТемичеваАлександр ТолмацкийОлеся ФаттаховаАнатолий ЦойАнфиса Чехова

