Деконструкция «Последний ужин»
Особое прочтение: Екатерина Вилкова, Стася Толстая и Алексей Розин

8 декабря
2025 год

8 декабря 2025
7 декабря в столичном кинотеатре «Художественный» завершился 4-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Киносмотр традиционно закрывает фестивальный год, подводит итоги уходящего киносезона, подсвечивает новые имена и тенденции в авторском кино. Ведущими церемонии закрытия стали Стася Толстая, Евгения Леонова и Мария Мацель. А по красной ковровой дорожке прошли Екатерина Вилкова, Денис Власенко, Дарья Повереннова, Анна Чурина, Сабина Ахмедова, Алла Сигалова, Алексей Розин, Светлана Степанковская и многие другие.

фото: Максим Королёв и Ольга Журавлёва

фото: Мария Мацель, Стася Толстая и Евгения Леонова

фото: Екатерина Вилкова

фото: Денис Власенко

фото: Дарья Повереннова

фото: Алексей Розин

фото: Алла Сигалова

фото: Сабина Ахмедова

фото: Анна Чурина

фото: Светлана Степанковская

фото: Стелла Ильницкая

фото: Валерия Шкирандо

фото: Елизавета Ищенко

фото: Мария Лисовая

фото: Владимир Котт и Мария Кошина

фото: Александра Власова

фото: Ксения Суркова

фото: Юрий Быков

фото: Жан Просянов

фото: Все победители
