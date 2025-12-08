Особое прочтение: Екатерина Вилкова, Стася Толстая и Алексей Розин

7 декабря в столичном кинотеатре «Художественный» завершился
4-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Киносмотр традиционно закрывает фестивальный год, подводит итоги уходящего киносезона, подсвечивает новые имена и тенденции в авторском кино. Ведущими церемонии закрытия стали Стася Толстая
, Евгения Леонова
и Мария Мацель
. А по красной ковровой дорожке прошли Екатерина Вилкова
, Денис Власенко
, Дарья Повереннова
, Анна Чурина
, Сабина Ахмедова
, Алла Сигалова
, Алексей Розин
, Светлана Степанковская
и многие другие.
фото: Максим Королёв и Ольга Журавлёва
фото: Мария Мацель, Стася Толстая и Евгения Леонова
фото: Екатерина Вилкова
фото: Денис Власенко
фото: Дарья Повереннова
фото: Алексей Розин
фото: Алла Сигалова
фото: Сабина Ахмедова
фото: Анна Чурина
фото: Светлана Степанковская
фото: Стелла Ильницкая
фото: Валерия Шкирандо
фото: Елизавета Ищенко
фото: Мария Лисовая
фото: Владимир Котт и Мария Кошина
фото: Александра Власова
фото: Ксения Суркова
фото: Юрий Быков
фото: Жан Просянов фото: Все победители
