«Облысела, вкус пропадает, кожа портится»: Маргарита Симоньян рассказала о борьбе с раком

8 декабря
2025 год

8 декабря 2025
В начале сентября Маргарита Симоньян неожиданно призналась, что ей предстоит тяжёлая операция. В то время как муж телеведущей, режиссёр Тигран Кеосаян, девятый месяц находился в коме, у самой Маргариты диагностировали рак молочной железы. Её быстро и успешно прооперировали, а теперь журналистка проходит курс химиотерапии. На днях в своём телеграм-канале Маргарита рассказала о том, как себя чувствует.

фото: Сейчас Маргарита Симоньян носит парик

«Как я все переношу? По-разному. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии. А вот первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда обратно в больницы, часто в ближайшие, чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние, когда опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой. Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», — написала в блоге Маргарита.
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram