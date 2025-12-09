Кино-Театр.Ру
«Он же памятник!»: 7 скульптур, посвящённых героям советских фильмов

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
В ноябре в центре Лондона установили памятник Бриджит Джонс, героине серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» по книгам Хелен Филдинг. Установка памятников киногероям, а не реальным историческим личностям, не редкость: в России зафиксировано больше 40 таких скульптур. Кино-театр.Ру собрал ностальгическую подборку памятников героям любимых кинофильмов.

фото: Памятник Трусу, Балбесу, Бывалому и Леониду Гайдаю в Иркутске
фото: Памятник Трусу, Балбесу, Бывалому и Леониду Гайдаю в Иркутске

Трус, Балбес и Бывалый (Иркутск)

Комичная троица из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» расположилась на площади Труда. Герои Евгения Моргунова, Юрия Никулина и Георгия Вицина под наблюдением: прямо напротив них стоит памятник режиссёру Леониду Гайдаю. Установка скульптурной группы в Иркутске не случайность: Гайдай долго там жил, окончил театральную студию при местном драмтеатре. Работал в театре осветителем и актёром. Памятник стоил более 19 млн рублей. Деньги на установку выделили иркутские бизнесмены.

фото: Памятник Афоне и Коле в Ярославле
фото: Памятник Афоне и Коле в Ярославле

Афоня и Коля (Ярославль)

Памятник героям комедии Георгия Данелии «Афоня», сантехнику Афоне в исполнении Леонида Куравлёва и его другу штукатуру Коле, которого сыграл Евгений Леонов, находится в квартале «Злато место», возле кафе в советском стиле. К юбилею Ярославля администрация провела среди жителей опрос, как выглядит типичный ярославец. Персонаж Леонида Куравлёва попал в опросник, поскольку комедия «Афоня» снималась в Ярославле летом 1974 года. Так решилась и судьба памятника.

фото: Памятник красноармейцу Сухову в Самаре
фото: Памятник красноармейцу Сухову в Самаре

Товарищ Сухов (Самара)

Бравый красноармеец Сухов, герой Анатолия Кузнецова в фильме «Белое солнце пустыни», охраняет самарскую набережную. В создании образа солдата в фильме участвовал местный драматург Валентин Ежов. А ещё Сухов в кино произносит фразу, которая стала знаковой: «Вот, доберусь до Волги, а там и до Самары рукой подать». Добрался, стало быть! Кстати, на самом памятнике есть знаменитая цитата из фильма, ушедшая в народ: «Вопросы есть? Вопросов нет!»

фото: Памятник героям романа «Тихий Дон», Аксинье и Григорию Мелехову
фото: Памятник героям романа «Тихий Дон», Аксинье и Григорию Мелехову

Аксинья и Григорий Мелехов (станица Вёшенская)

Скульптура — застывший кадр из фильма «Тихий Дон» по роману Сергея Шолохова. Эскизы скульптурной группы были созданы ещё в 1957 году, в их обсуждении участвовал сам писатель. Но памятник установили только спустя 26 лет, в Ростове-на-Дону. В начале 90-х казака и казачку, героев Петра Глебова и Элины Быстрицкой, перенесли в станицу Вёшенскую, где родился Шолохов.

фото: Памятник Шурику и Лидочке в Краснодаре
фото: Памятник Шурику и Лидочке в Краснодаре

Шурик и Лидочка (Краснодар)

Вечные студенты из бронзы, персонажи Натальи Селезнёвой и Александра Демьяненко из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», застыли посреди аллеи на улице Красная. Памятник стоит напротив здания Кубанского государственного технологического университета. Автор идеи установки скульптуры — бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв. По задумке авторов памятник — часть городского пейзажа, спешащие студенты, в рассеянности перешагивающие люк. А ещё эту студенческую парочку можно встретить в Москве и Рязани.

фото: Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону в Москве
фото: Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону в Москве


Шерлок Холмс и доктор Ватсон (Москва)

Эталонный Холмс со своим другом, герои Василия Ливанова и Виталия Соломина в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», обитают на Смоленской набережной, возле посольства Великобритании. Скульптор Андрей Орлов при создании памятника ориентировался на эскизы художника Сидни Эдварда Пэджета, друга Артура Конан Дойля. Именно Пэджет изображал Холмса таким, каким мы привыкли его видеть: высоким мужчиной с резко очерченными скулами, в шапке с двумя козырьками.

фото: Памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову в Чебоксарах
фото: Памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову в Чебоксарах

Остап Бендер и Киса Воробьянинов (Чебоксары)

Памятник «великому комбинатору» и его спутнику, «предводителю дворянства», был установлен на местном Арбате, бульваре купца Ефремова. И город выбран не случайно: именно в Чебоксары прибывают герои за мебельным гарнитуром госпожи Петуховой. В образах Бендера и Воробьянинова угадываются черты актёров Арчила Гомиашвили и Сергея Филиппова из фильма «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая.
