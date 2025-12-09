Рождение звезды: Екатерине Варнаве исполняется 41 год

Екатерина Варнава — женщина-оркестр. Она умеет играть на фортепиано, знает толк в постановке хореографических номеров и продюсирует собственное шоу. Актёрский путь Екатерины начался с КВН, потом был проект Comedy Woman на ТНТ, роли в кино и сериалах. Несмотря на то, что у Екатерины диплом по серьёзной специальности (юрист-правовед), она не боится быть смешной, экстравагантной и не делит юмор на мужской и женский. День рождения — отличный повод полистать фотографии и полюбоваться яркими и необычными образами артистки.
