«Нам хорошо вместе»: Павел и Зепюр Прилучные об умении поддерживать и радовать друг друга

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
Павел Прилучный не расстаётся с семьёй даже на съёмках. В интервью журналу «Hello!», которое они дали вместе с женой Зепюр, он поделился мнением о том, почему это для него правильно: «Зачем вообще семья, если ты всё время вдали от неё? Нам хорошо вместе — и отдыхать, и работать, и путешествовать». Актёр рассказал, что супруга — важный для него человек: «Жена всегда меня поддержит, никогда ни в чём не упрекнёт — даже если я оступаюсь, ошибаюсь, она убеждает меня в том, что всё это мелочи, через которые я с лёгкостью пройду. Она моя главная поддержка и опора».

«Нам хорошо вместе»: Павел и Зепюр Прилучные об умении поддерживать и радовать друг друга
фото: Павел и Зепюр Прилучные

На вопрос, не связан ли суровый взгляд Павла, которым он славится в кино и на фото, с его серьёзными занятиями спортом, Зепюр ответила так: «Иногда и правда кажется, что Паша смотрит сердито. Но на самом деле, хоть мой муж и серьёзный, он очень добрый и весёлый. А ещё заботливый! Постоянно меня чем-то удивляет, делает сюрпризы». Павел подтвердил, что действительно старается: «Последние полгода были сложными — много съёмок, разъездов. Сегодня, например, Зиппи пожаловалось, что у неё закончилась память на телефоне. Чтобы что-то снять на видео, сначала нужно стереть предыдущие файлы. Так у меня появилась возможность сделать сюрприз». Прямо во время записи интервью актёр подарил жене новый айфон, чем растрогал её: «Паша всегда знает, как меня обрадовать и удивить. А я с трудом придумываю ему подарки, у меня нет такой хорошей фантазии. Но стараюсь, учусь у него. Как-то тайно вывезла его на Сейшелы. Он был рад».

«Нам хорошо вместе»: Павел и Зепюр Прилучные об умении поддерживать и радовать друг друга
фото: Павел и Зепюр Прилучные

Павел рассказал, что они с женой всегда стараются использовать паузы между съёмками, чтобы съездить куда-нибудь отдохнуть: «Необязательно даже куда-то лететь — в Подмосковье есть множество замечательных отелей, домов отдыха. Мы гуляем, паримся в баньке, посвящаем время себе. Хотя, признаться честно, за три года брака мы выбирались вдвоём всего дважды. Обычно берём с собой и детей».

«Нам хорошо вместе»: Павел и Зепюр Прилучные об умении поддерживать и радовать друг друга
фото: Павел и Зепюр Прилучные

В начале ноября Павлу исполнилось 39. На вопрос, чувствует ли он груз прожитых лет, актёр ответил: «Да, особенно когда много работаю и не высыпаюсь. Мне необходимо минимум восемь часов сна. Иначе у меня всё болит. Это из-за того, что в моей жизни много физической активности — в кино я самостоятельно делаю трюки, много работаю. Но актёрство такая профессия, которая не даёт долго спать. Поэтому обычно мой сон длится шесть, а то и пять часов». Зепюр подтвердила, что у мужа космические нагрузки: «Я всегда ругаю его за то, что не бережёт себя. Говорю: «Ты у нас один, а тело — твой рабочий инструмент». Но он истинный Скорпион: если за что-то берётся, должен делать всё на сто процентов. Перфекционист».

«Нам хорошо вместе»: Павел и Зепюр Прилучные об умении поддерживать и радовать друг друга
фото: Павел и Зепюр Прилучные

Зепюр считает, что Павел во всём пример для их сына: «Я Микаэлю всегда говорю: «Мика, пожалуйста, наблюдай за папой». Я очень хочу, чтобы он был похож на Пашу — перенял у него ценные мужские качества: отношение к женщинам, к детям, к себе, к профессии. Думаю, глядя на нас, он сможет перенять и наши семейные традиции, и потом передаст их следующему поколению».
персоны
Зепюр ПрилучнаяПавел Прилучный

что почитать?

