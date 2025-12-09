Кино-Театр.Ру
Наталья Земцова встречается с бывшим возлюбленным Кристины Асмус

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
7 декабря Наталья Земцова отпраздновала день рождения — актрисе исполнилось 38 лет. Это стало отличным поводом рассказать об изменениях в личной жизни: Наталья опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой целует своего нового возлюбленного в щёку. Избранником актрисы стал продюсер и креативный директор Kion Илья Бурец. В 2024 году мужчина встречался с Кристиной Асмус, однако уже в 2025 пара распалась.

фото: Илья Бурец и Наталья Земцова

А в другом посте актриса поделилась фотографиями с празднования дня рождения, на которых также можно увидеть её нового возлюбленного.

фото: Илья Бурец и Наталья Земцова

фото: Илья Бурец с сыном Натальи Земцовой

Ранее Наталья Земцова была замужем за Виктором Рыбинцевым, с которым она познакомилась на съёмках сериала «Пропавшие без вести». Вторым мужем стал участник группы Uma2rman Сергей Кристовский, от которого Наталья воспитывает 11-летнего сына Ивана. Спустя шесть лет брак распался. После развода Земцова встречалась с Гелой Месхи, бывшим мужем Екатерины Климовой.

